Не перевірили паспорт і видали бюлетень: лучанку обурило голосування на одній із дільниць
Сьогодні, 16:13
У Луцьку місцеву мешканку Богдану Стельмах обурив підхід до голосування на виборах Президента України.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Як я сьогодні робила свій вибір...Уперше в житті в мене не запитали паспорт і видали бюлетень, повіривши на слово. Я поцікавилась - а як же мій паспорт? - Ой, а я не перевірила? - сказала одна з членкинь комісії", - повідомила Богдана Стельмах.
Після цього член комісії відкрила першу сторінку паспорта, глянула і віддала, навіть не звіривши зі списком. Богдана Стельмах додала, що прикра ситуація трапилася на виборчій дільниці №071046 у Луцьку.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Як я сьогодні робила свій вибір...Уперше в житті в мене не запитали паспорт і видали бюлетень, повіривши на слово. Я поцікавилась - а як же мій паспорт? - Ой, а я не перевірила? - сказала одна з членкинь комісії", - повідомила Богдана Стельмах.
Після цього член комісії відкрила першу сторінку паспорта, глянула і віддала, навіть не звіривши зі списком. Богдана Стельмах додала, що прикра ситуація трапилася на виборчій дільниці №071046 у Луцьку.
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