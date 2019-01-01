Не перевірили паспорт і видали бюлетень: лучанку обурило голосування на одній із дільниць

У Луцьку місцеву мешканкуобурив підхід до голосування на виборах Президента України.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook."Як я сьогодні робила свій вибір...Уперше в житті в мене не запитали паспорт і видали бюлетень, повіривши на слово. Я поцікавилась - а як же мій паспорт? - Ой, а я не перевірила? - сказала одна з членкинь комісії", - повідомила Богдана Стельмах.Після цього член комісії відкрила першу сторінку паспорта, глянула і віддала, навіть не звіривши зі списком. Богдана Стельмах додала, що прикра ситуація трапилася на виборчій дільниці №071046 у Луцьку.