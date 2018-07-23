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Велогонщиця Яна Беломоіна виборола «срібло» на престижних змаганнях в Австрії

Велогонщиця Яна Беломоіна виборола «срібло» на престижних змаганнях в Австрії
Велогонщиця з Луцька Яна Беломоіна виборола друге місце на турнірі в Австрії.

Про це спортсменка написала в мережі Фейсбук, передає ВолиньUa.

Відома велогонщиця із Луцька Яна Беломоіна посіла друге місце в одному із турнірів «C1 Kamptal- Klassik- Trophy» з маунтинбайку, який проходив у місті Лангенлойс, в Австрії C1 Kamptal- Klassik- Trophy.

Нагадаємо, що минулого тижня спортсменка Яна Бєломоіна виграла фінальну гонку міжнародних змагань «Cyprus Sunshine Cup», які відбувались у Словенії.

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Теги: спорт, Яна Беломоїна
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