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«Заради майбутнього»: як у Луцьку голосував Андрій Покровський

«Заради майбутнього»: як у Луцьку голосував Андрій Покровський
Засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський проголосував на виборчій дільниці, яка розміщена у спорткомплексі СНУ імені Лесі України.

Про це повідомляє Конкурент.

На дільницю Покровський прибув близько 13-ї години, у неділю, 31 березня, у супроводі співзасновника ГР "СВІДОМІ" Тараса Шкітера (який, до речі, теж проголосував, але дещо раніше).

Андрій Покровський пожартував, сказавши, що: "після виборів, як і після одруження, не завжди отримуєш те, що хочеш". Проте, він переконаний, що кожен громадянин України, кожен лучанин повинен прийти на дільницю та зробити свідомий вибір.

"Розумію, що багато з вас втомилися чекати кращого життя, але все ж закликаю прийти та проголосувати. Це дуже важливо зробити заради власного майбутнього, майбутнього наших дітей та держави. Якби важко не було, потрібно усвідомлювати, що все залежить тільки від нас. Обов'язково приходьте та обирайте свідомо!" - закликав він.

Нагадаємо, що напередодні виборів президента України, Громадянський РУХ "СВІДОМІ" розпочав інформаційну кампанію у Луцьку «Голосуй Свідомо!», яка не несе в собі агітації за когось з кандидатів.
«Заради майбутнього»: як у Луцьку голосував Андрій Покровський
«Заради майбутнього»: як у Луцьку голосував Андрій Покровський
«Заради майбутнього»: як у Луцьку голосував Андрій Покровський
«Заради майбутнього»: як у Луцьку голосував Андрій Покровський

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Теги: вибори, голосування, Луцьк
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