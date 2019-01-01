Скільки лучан віддали свої голоси за майбутнього Президента. ЦИФРИ





Про це йдеться на сайті ЦВК.



Так, якщо станом на 11:00 проголосували 15,24 % лучан, то на 15:00 - 48,58 %.



Поки відсутні дані в ТВО №19 та №20. У ТВО №21 проголосували 46,38 % виборців, у ТВО №23 - 48,8 %.



Загалом явка виборців в області на 15:00 становила 47,93 %.

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