Скільки лучан віддали свої голоси за майбутнього Президента. ЦИФРИ
Сьогодні, 16:08
Стало відомо, скільки відсотків лучан уже проголосували на виборах.
Про це йдеться на сайті ЦВК.
Так, якщо станом на 11:00 проголосували 15,24 % лучан, то на 15:00 - 48,58 %.
Поки відсутні дані в ТВО №19 та №20. У ТВО №21 проголосували 46,38 % виборців, у ТВО №23 - 48,8 %.
Загалом явка виборців в області на 15:00 становила 47,93 %.
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Про це йдеться на сайті ЦВК.
Так, якщо станом на 11:00 проголосували 15,24 % лучан, то на 15:00 - 48,58 %.
Поки відсутні дані в ТВО №19 та №20. У ТВО №21 проголосували 46,38 % виборців, у ТВО №23 - 48,8 %.
Загалом явка виборців в області на 15:00 становила 47,93 %.
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