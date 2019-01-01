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Скільки лучан віддали свої голоси за майбутнього Президента. ЦИФРИ

Скільки лучан віддали свої голоси за майбутнього Президента. ЦИФРИ
Стало відомо, скільки відсотків лучан уже проголосували на виборах.

Про це йдеться на сайті ЦВК.

Так, якщо станом на 11:00 проголосували 15,24 % лучан, то на 15:00 - 48,58 %.

Поки відсутні дані в ТВО №19 та №20. У ТВО №21 проголосували 46,38 % виборців, у ТВО №23 - 48,8 %.

Загалом явка виборців в області на 15:00 становила 47,93 %.

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Теги: вибори, явка, голосування
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