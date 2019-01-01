Волиняни голосують найактивніше в Україні
Сьогодні, 17:05
У Волинській області - найвища в Україні явка виборців.
Відповідні дані оприлюднив рух ЧЕСНО.
Станом на 15:00 свій голос віддали 48,58 %, що є найкращим показником в Україні.
Найнижчий показник станом на 15:00 на Закарпатті – 27,29 %.
Загалом в Україні вибір зробили 44,79 % людей.
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Відповідні дані оприлюднив рух ЧЕСНО.
Станом на 15:00 свій голос віддали 48,58 %, що є найкращим показником в Україні.
Найнижчий показник станом на 15:00 на Закарпатті – 27,29 %.
Загалом в Україні вибір зробили 44,79 % людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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