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Волиняни голосують найактивніше в Україні

Волиняни голосують найактивніше в Україні
У Волинській області - найвища в Україні явка виборців.

Відповідні дані оприлюднив рух ЧЕСНО.

Станом на 15:00 свій голос віддали 48,58 %, що є найкращим показником в Україні.

Найнижчий показник станом на 15:00 на Закарпатті – 27,29 %.

Загалом в Україні вибір зробили 44,79 % людей.
Волиняни голосують найактивніше в Україні

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Теги: вибори, голосування
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