Волиняни голосують найактивніше в Україні





Відповідні дані оприлюднив рух ЧЕСНО.



Станом на 15:00 свій голос віддали 48,58 %, що є найкращим показником в Україні.



Найнижчий показник станом на 15:00 на Закарпатті – 27,29 %.



Загалом в Україні вибір зробили 44,79 % людей.



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