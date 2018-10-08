У Луцьку замість нічного клубу буде «АТБ»





Відкриття заплановане на третій квартал 2019 року, повідомляє



Під супермаркет реконструюють приміщення колишнього нічного клубу «Колізей». Майбутній магазин буде одноповерховим і матиме площу 940 метрів квадратних.



Наразі у Луцьку вже працює п’ять супермаркетів АТБ: два – на вулиці Конякіна, по одному - на Бенделіані, Ковельській, проспекті Соборності.



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