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У Луцьку замість нічного клубу буде «АТБ»

У Луцьку замість нічного клубу буде «АТБ»
У Луцьку на проспекті Відродження, 55 відкриють шостий у місті супермаркет АТБ.

Відкриття заплановане на третій квартал 2019 року, повідомляє Перший.

Під супермаркет реконструюють приміщення колишнього нічного клубу «Колізей». Майбутній магазин буде одноповерховим і матиме площу 940 метрів квадратних.

Наразі у Луцьку вже працює п’ять супермаркетів АТБ: два – на вулиці Конякіна, по одному - на Бенделіані, Ковельській, проспекті Соборності.
У Луцьку замість нічного клубу буде «АТБ»
У Луцьку замість нічного клубу буде «АТБ»

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Теги: магазини, Луцьк
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