У Луцьку чоловік прийшов на дільницю з пістолетом





Цю інформацію підтвердила голова ДВК Тетяна Озерчук, повідомляє ІА



З її слів, чоловік зайшов на дільницю, рушив до кабінки для голосування, коли у нього помітили пістолет.



«На щастя, швидко спрацювали патрульні, чоловіка вивели, ніхто не постраждав», - розповіла Тетяна Озерчук.



Загалом на дільниці зареєстровано 1000 бюлетенів. Станом на 15:00 проголосували більше 50% виборців. Порушень на дільниці не зафіксовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на виборчу дільницю №071046 на вулиці Стрілецькій прийшов чоловік з пістолетом.Цю інформацію підтвердила голова ДВК, повідомляє ІА Волинські новини З її слів, чоловік зайшов на дільницю, рушив до кабінки для голосування, коли у нього помітили пістолет.«На щастя, швидко спрацювали патрульні, чоловіка вивели, ніхто не постраждав», - розповіла Тетяна Озерчук.Загалом на дільниці зареєстровано 1000 бюлетенів. Станом на 15:00 проголосували більше 50% виборців. Порушень на дільниці не зафіксовано.

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