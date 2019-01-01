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У Луцьку чоловік прийшов на дільницю з пістолетом

У Луцьку чоловік прийшов на дільницю з пістолетом
У Луцьку на виборчу дільницю №071046 на вулиці Стрілецькій прийшов чоловік з пістолетом.

Цю інформацію підтвердила голова ДВК Тетяна Озерчук, повідомляє ІА Волинські новини.

З її слів, чоловік зайшов на дільницю, рушив до кабінки для голосування, коли у нього помітили пістолет.

«На щастя, швидко спрацювали патрульні, чоловіка вивели, ніхто не постраждав», - розповіла Тетяна Озерчук.

Загалом на дільниці зареєстровано 1000 бюлетенів. Станом на 15:00 проголосували більше 50% виборців. Порушень на дільниці не зафіксовано.

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Теги: пістолет, вибори, Луцьк
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це був не просто виборець, а спостерігач від ЗЕ...
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