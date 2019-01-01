Фотографування бюлетеня та агітація за кандидатів: які порушення фіксують на Волині

На Волині станом на 15:50 повідомили про випадок фотографування бюлетеня у кабінці, нестачу кабінок чи скриньок на виборчих дільницях, видачу бюлетеня та перевірку документів одним і тим же членом ДВК та відмову виборця голосувати у кабінці.Також продовжують фіксувати агітаційні матеріали зі згадками кандидатів У Президенти, про це інформує ГМ ОПОРА.Зокрема, на дільниці №070798 у селі Залісці Рожищенського району (округ №20) спостерігачі помітили, що виборець у кабінці фотографував бюлетень. Опісля він вийшов із кабінки, кинув бюлетень у скриньку та дуже швидко покинув дільницю. Відтак, з’ясувати мету таких дій не вдалося.Відповідно до частини 4 статті 76 Закону України «Про вибори Президента України» під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб.Під час моніторингу виборчих дільниць спостерігачами ОПОРИ на окрузі №22 на території дільниці №071042 у місті Луцьк виявили недостатню кількість кабінок для голосування. Так, на території дільниці виявили п’ять кабінок, тоді як їх мало б бути принаймні шість. Також аналогічну нестачу виявили на дільниці №070068 у місті Горохів (округ №20). Йшлося про те, що розмістити шосту кабінку на фізично не було місця.Згідно із частиною 3 статті 74 Закону України «Про вибори Президента України» приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін (кімнат) для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін (кімнат) повинна бути не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для великих - не менше шести. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.Окрім того, на дільниці №071081 у Луцьку (округ №22) на виборчій дільниці є лише одна переносна скринька.Відповідно до частини 4 статті 74 Закону України «Про вибори Президента України» кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - великих (стаціонарних) та малих (переносних). Виборчі скриньки мають розміри і виготовляються з прозорого матеріалу, які визначаються Центральною виборчою комісією. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох великих та двох малих виборчих скриньок, середня - не менше трьох великих і двох малих скриньок, велика - не менше чотирьох великих і трьох малих скриньок.Також у Луцьку спостерігачі стали свідками видачі бюлетенів та перевірки документів у виборців однією особою. Такі факти зафіксували на виборчих дільницях № 071043 та №071057 (округ №22). Аналогічний факт спостерігали на виборчій дільниці №070091 у селі Новостав Горохівського району (округ №20).Відповідно до частини 1 статті 76 Закону України «Про вибори Президента України» при проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці.На території дільниці № 071053 Луцьку (округ №22) виборець при отриманні бюлетеня повідомив, що не хоче голосувати в кабінці та збирався одразу ж за столом комісії поставити позначку у бюлетені. Мотивував він це тим, що у кабінці не розгледить написаного у бюлетені через поганий зір.«Дайте сюди, я тут прізвище його бачу», - наполягав чоловік. Однак члени комісії не дозволили йому проголосувати поза межами кабінки. Зрештою чоловіка член комісії провів до кабінки, а інший виборець допоміг йому проголосувати.Відповідно до частини 4 статті 76 Закону України «Про вибори Президента України» виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.Також спостерігачі продовжують виявляти друковані агітаційні матеріали. Так, у Луцьку на електроопорі на проспекті Волі виявили афішу зустрічі із кандидаткою у Президенти, а у Горохові на вулиці Богдана Хмельницького – наліпки зі згадками імен двох кандидатів у Президенти, які наклеїли на поштові скриньки.Згідно із частиною 1 статті 57 Закону України «Про вибори Президента України» передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів.Також відповідно до частини 17 статті 64 цього ж Закону публікація агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента України та розповсюдження політичної реклами з часу припинення передвиборної агітації забороняється. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п’ятниці, що передує дню виборів чи дню повторного голосування, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.