Результати екзит-полів на 19 годину: в лідерах - Зеленський і Порошенко
Сьогодні, 20:04
Відомі результати екзит-полів першого туру президентських виборів 2019 року станом на 19:00.
Згідно з результатами опитування виборців, найбільше голосів набирає Володимир Зеленський (29,25%) на другому місці – Петро Порошенко (19,19%), на третьому місці – Юлія Тимошенко (13,75%) голосів.
Екзит-пол провів центр SOCIS. Дослідженням охопили 430 виборчих дільниць в усіх областях України, крім окупованих територій та Криму.
Опитали 15 405 виборців.
Зауважимо, екзит-пол – це опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування.
Офіційні ж результати виборів Центральна виборча комісія повинна оголосити не пізніше, ніж 10 квітня. Другий тур відбудеться у неділю, 21 квітня.
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Згідно з результатами опитування виборців, найбільше голосів набирає Володимир Зеленський (29,25%) на другому місці – Петро Порошенко (19,19%), на третьому місці – Юлія Тимошенко (13,75%) голосів.
Екзит-пол провів центр SOCIS. Дослідженням охопили 430 виборчих дільниць в усіх областях України, крім окупованих територій та Криму.
Опитали 15 405 виборців.
Зауважимо, екзит-пол – це опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування.
Офіційні ж результати виборів Центральна виборча комісія повинна оголосити не пізніше, ніж 10 квітня. Другий тур відбудеться у неділю, 21 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
ліліпут клоун... люди подуріли.
Клоун у цирку, а це людина сама себе зробила! Пиши далі "дідо" - посміємось... :) SOCIS - майданчик пропорошенківський! інші дають більші відсотки Зеленському!
Прогнозовано,вітання безумовному лідеру.!!!!!
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