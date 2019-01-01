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Результати екзит-полів на 19 годину: в лідерах - Зеленський і Порошенко

Результати екзит-полів на 19 годину: в лідерах - Зеленський і Порошенко
Відомі результати екзит-полів першого туру президентських виборів 2019 року станом на 19:00.

Згідно з результатами опитування виборців, найбільше голосів набирає Володимир Зеленський (29,25%) на другому місці – Петро Порошенко (19,19%), на третьому місці – Юлія Тимошенко (13,75%) голосів.

Екзит-пол провів центр SOCIS. Дослідженням охопили 430 виборчих дільниць в усіх областях України, крім окупованих територій та Криму.

Опитали 15 405 виборців.

Зауважимо, екзит-пол – це опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування.

Офіційні ж результати виборів Центральна виборча комісія повинна оголосити не пізніше, ніж 10 квітня. Другий тур відбудеться у неділю, 21 квітня.

Результати екзит-полів на 19 годину: в лідерах - Зеленський і Порошенко


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Теги: екзит-поли, вибори
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Коментарі 3
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ліліпут клоун... люди подуріли.
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Клоун у цирку, а це людина сама себе зробила! Пиши далі "дідо" - посміємось... :) SOCIS - майданчик пропорошенківський! інші дають більші відсотки Зеленському!
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Прогнозовано,вітання безумовному лідеру.!!!!!
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