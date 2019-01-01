Результати екзит-полів на 19 годину: в лідерах - Зеленський і Порошенко

Відомі результати екзит-полів першого туру президентських виборів 2019 року станом на 19:00.Згідно з результатами опитування виборців, найбільше голосів набирає(29,25%) на другому місці –(19,19%), на третьому місці –(13,75%) голосів.Екзит-пол провів центр SOCIS. Дослідженням охопили 430 виборчих дільниць в усіх областях України, крім окупованих територій та Криму.Опитали 15 405 виборців.Зауважимо, екзит-пол – це опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування.Офіційні ж результати виборів Центральна виборча комісія повинна оголосити не пізніше, ніж 10 квітня. Другий тур відбудеться у неділю, 21 квітня.