У Луцьку чоловік хотів зарізатися на території станції переливання крові. ВІДЕО
Сьогодні, 20:51
У Луцьку чоловік хотів порізати себе ножем, йому завадили поліцейські.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
«На територію станції переливання крові у Луцьку проникла невідома особа з ножем», - повідомлення такого змісту отримали луцькі патрульні в ніч на 31 березня.
На місці події патрульні виявили чоловіка, який тримав біля своєї шиї предмет, схожий на ніж, та погрожував порізатись.
«Викиньте, будь ласка, ніж», «Для чого це робити», «В житті є багато інших моментів», - ці та інші фрази справжнього вмовляння багато разів казав інспектор Дмитро Ліпчук, аби вговорити чоловіка не чинити собі шкоди.
Але той кілька напружених хвилин не зупинявся… Утім, інспектор зумів встановити правильний контакт з чоловіком.
«При спілкуванні з нами він поводився агресивно та в якийсь момент навіть пошкодив собі ліву руку. Але через певний час заспокоївся і пішов на контакт. Предмет, схожий на ніж, відкинув убік та згодом викинув ще одне лезо, яке мав при собі», - розповів командир 4 роти Дмитро Ліпчук.
На місце викликали медиків, які перебинтували руку, після цього 32-річного громадянина доставили до психлікарні на подальше обстеження.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
«На територію станції переливання крові у Луцьку проникла невідома особа з ножем», - повідомлення такого змісту отримали луцькі патрульні в ніч на 31 березня.
На місці події патрульні виявили чоловіка, який тримав біля своєї шиї предмет, схожий на ніж, та погрожував порізатись.
«Викиньте, будь ласка, ніж», «Для чого це робити», «В житті є багато інших моментів», - ці та інші фрази справжнього вмовляння багато разів казав інспектор Дмитро Ліпчук, аби вговорити чоловіка не чинити собі шкоди.
Але той кілька напружених хвилин не зупинявся… Утім, інспектор зумів встановити правильний контакт з чоловіком.
«При спілкуванні з нами він поводився агресивно та в якийсь момент навіть пошкодив собі ліву руку. Але через певний час заспокоївся і пішов на контакт. Предмет, схожий на ніж, відкинув убік та згодом викинув ще одне лезо, яке мав при собі», - розповів командир 4 роти Дмитро Ліпчук.
На місце викликали медиків, які перебинтували руку, після цього 32-річного громадянина доставили до психлікарні на подальше обстеження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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