У Луцьку чоловік хотів зарізатися на території станції переливання крові. ВІДЕО

У Луцьку чоловік хотів порізати себе ножем, йому завадили поліцейські.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.«На територію станції переливання крові у Луцьку проникла невідома особа з ножем», - повідомлення такого змісту отримали луцькі патрульні в ніч на 31 березня.На місці події патрульні виявили чоловіка, який тримав біля своєї шиї предмет, схожий на ніж, та погрожував порізатись.«Викиньте, будь ласка, ніж», «Для чого це робити», «В житті є багато інших моментів», - ці та інші фрази справжнього вмовляння багато разів казав інспектор, аби вговорити чоловіка не чинити собі шкоди.Але той кілька напружених хвилин не зупинявся… Утім, інспектор зумів встановити правильний контакт з чоловіком.«При спілкуванні з нами він поводився агресивно та в якийсь момент навіть пошкодив собі ліву руку. Але через певний час заспокоївся і пішов на контакт. Предмет, схожий на ніж, відкинув убік та згодом викинув ще одне лезо, яке мав при собі», - розповів командир 4 роти Дмитро Ліпчук.На місце викликали медиків, які перебинтували руку, після цього 32-річного громадянина доставили до психлікарні на подальше обстеження.