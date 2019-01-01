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Остаточна явка виборців на Волині – одна з найвищих в Україні

Остаточна явка виборців на Волині – одна з найвищих в Україні
О 20 годині завершили свою роботу виборчі дільниці. Станом на цю годину проголосували 63,99% від загальної кількості виборців в Україні.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Волинь - область, яка стала лідером за явкою виборців. Свої голоси за майбутнього Президента України (станом за даними ЦВК о 21:49) віддали 68,85% виборців області.

Для прикладу, у сусідній Рівненщині цей показник на цю ж годину становить 66,84%.


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Теги: явка, вибори, Волинь
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