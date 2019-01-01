Остаточна явка виборців на Волині – одна з найвищих в Україні
Сьогодні, 21:49
О 20 годині завершили свою роботу виборчі дільниці. Станом на цю годину проголосували 63,99% від загальної кількості виборців в Україні.
Про це повідомляє Центральна виборча комісія.
Волинь - область, яка стала лідером за явкою виборців. Свої голоси за майбутнього Президента України (станом за даними ЦВК о 21:49) віддали 68,85% виборців області.
Для прикладу, у сусідній Рівненщині цей показник на цю ж годину становить 66,84%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Центральна виборча комісія.
Волинь - область, яка стала лідером за явкою виборців. Свої голоси за майбутнього Президента України (станом за даними ЦВК о 21:49) віддали 68,85% виборців області.
Для прикладу, у сусідній Рівненщині цей показник на цю ж годину становить 66,84%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Найпізніше в Україні закрилася виборча дільниця на Волині
Сьогодні, 22:18
Остаточна явка виборців на Волині – одна з найвищих в Україні
Сьогодні, 21:49
На Волині влаштували «пернате» фотополювання
Сьогодні, 20:30