Остаточна явка виборців на Волині – одна з найвищих в Україні





Про це повідомляє



Волинь - область, яка стала лідером за явкою виборців. Свої голоси за майбутнього Президента України (станом за даними ЦВК о 21:49) віддали 68,85% виборців області.



Для прикладу, у сусідній Рівненщині цей показник на цю ж годину становить 66,84%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. О 20 годині завершили свою роботу виборчі дільниці. Станом на цю годину проголосували 63,99% від загальної кількості виборців в Україні.Про це повідомляє Центральна виборча комісія Волинь - область, яка стала лідером за явкою виборців. Свої голоси за майбутнього Президента України (станом за даними ЦВК о 21:49) віддали 68,85% виборців області.Для прикладу, у сусідній Рівненщині цей показник на цю ж годину становить 66,84%.

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