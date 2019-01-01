Найпізніше в Україні закрилася виборча дільниця на Волині
Сьогодні, 22:18
Поліція перевірятиме причини запізнення закриття дільниці на Волині.
Відповідно до даних Нацполіції, в Україні о 20:42 закрилася остання виборча дільниця, вона розташована у Волинській області.
Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв під час брифінгу.
«На 20:40 всі регіони доповіли, що всі дільниці закрились - це поліцейська інформація - без інцидентів крім одного району у Волинській області, а в 20:42 закрилася остання. Причини запізнення ми також будемо досліджувати і перевіряти», - сказав Сергій Князєв.
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Відповідно до даних Нацполіції, в Україні о 20:42 закрилася остання виборча дільниця, вона розташована у Волинській області.
Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв під час брифінгу.
«На 20:40 всі регіони доповіли, що всі дільниці закрились - це поліцейська інформація - без інцидентів крім одного району у Волинській області, а в 20:42 закрилася остання. Причини запізнення ми також будемо досліджувати і перевіряти», - сказав Сергій Князєв.
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