Найпізніше в Україні закрилася виборча дільниця на Волині

Поліція перевірятиме причини запізнення закриття дільниці на Волині.Відповідно до даних Нацполіції, в Україні о 20:42 закрилася остання виборча дільниця, вона розташована у Волинській області.Про це повідомив голова Національної поліціїпід час брифінгу.«На 20:40 всі регіони доповіли, що всі дільниці закрились - це поліцейська інформація - без інцидентів крім одного району у Волинській області, а в 20:42 закрилася остання. Причини запізнення ми також будемо досліджувати і перевіряти», - сказав Сергій Князєв.