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Найпізніше в Україні закрилася виборча дільниця на Волині

Найпізніше в Україні закрилася виборча дільниця на Волині
Поліція перевірятиме причини запізнення закриття дільниці на Волині.

Відповідно до даних Нацполіції, в Україні о 20:42 закрилася остання виборча дільниця, вона розташована у Волинській області.

Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв під час брифінгу.

«На 20:40 всі регіони доповіли, що всі дільниці закрились - це поліцейська інформація - без інцидентів крім одного району у Волинській області, а в 20:42 закрилася остання. Причини запізнення ми також будемо досліджувати і перевіряти», - сказав Сергій Князєв.


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Теги: вибори, дільниця, закриття, поліція, Сергій Князєв, Волинь
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