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Реакція волинян на результати екзит-полів виборів Президента

Реакція волинян на результати екзит-полів виборів Президента
Волиняни у соцмережах активно обговорюють результати екзит-полів першого туру президентських виборів. Реакція - різна. Утім, здебільшого висловлюють неприємне здивування тією ситуацією, яка складається.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування виборців центром SOCIS, найбільше голосів набирає Володимир Зеленський (29,25%) на другому місці – Петро Порошенко (19,19%), на третьому місці – Юлія Тимошенко (13,75%) голосів.

Петро Савчук, ректор Луцького національного технічного університету



Віталій Пясецький, кіборг



Богдана Стельмах, представниця ВОГО «Волинський прес-клуб»



Оксана Федорук, журналістка



Михайло Імберовський, депутат Волиньради



Наталія Пахайчук, журналістка



Роман Невестенко-Домбровський, фотограф







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Теги: екзит-поли, результати, вибори, соцмережі, реакція, Волинь
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Коментарі 1
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Зневажати вибір більшості ? Це як - Всі кажуть що дурень, ні - я розумник в мамин
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