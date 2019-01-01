Реакція волинян на результати екзит-полів виборів Президента
Сьогодні, 01:39
Волиняни у соцмережах активно обговорюють результати екзит-полів першого туру президентських виборів. Реакція - різна. Утім, здебільшого висловлюють неприємне здивування тією ситуацією, яка складається.
Нагадаємо, згідно з результатами опитування виборців центром SOCIS, найбільше голосів набирає Володимир Зеленський (29,25%) на другому місці – Петро Порошенко (19,19%), на третьому місці – Юлія Тимошенко (13,75%) голосів.
Петро Савчук, ректор Луцького національного технічного університету
Віталій Пясецький, кіборг
Богдана Стельмах, представниця ВОГО «Волинський прес-клуб»
Оксана Федорук, журналістка
Михайло Імберовський, депутат Волиньради
Наталія Пахайчук, журналістка
Роман Невестенко-Домбровський, фотограф
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Нагадаємо, згідно з результатами опитування виборців центром SOCIS, найбільше голосів набирає Володимир Зеленський (29,25%) на другому місці – Петро Порошенко (19,19%), на третьому місці – Юлія Тимошенко (13,75%) голосів.
Петро Савчук, ректор Луцького національного технічного університету
Віталій Пясецький, кіборг
Богдана Стельмах, представниця ВОГО «Волинський прес-клуб»
Оксана Федорук, журналістка
Михайло Імберовський, депутат Волиньради
Наталія Пахайчук, журналістка
Роман Невестенко-Домбровський, фотограф
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Зневажати вибір більшості ? Це як - Всі кажуть що дурень, ні - я розумник в мамин
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