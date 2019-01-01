Реакція волинян на результати екзит-полів виборів Президента





Нагадаємо, згідно з результатами опитування виборців центром SOCIS, найбільше голосів набирає Володимир Зеленський (29,25%) на другому місці – Петро Порошенко (19,19%), на третьому місці – Юлія Тимошенко (13,75%) голосів.



Петро Савчук, ректор Луцького національного технічного університету







Віталій Пясецький, кіборг







Богдана Стельмах, представниця ВОГО «Волинський прес-клуб»







Оксана Федорук, журналістка







Михайло Імберовський, депутат Волиньради







Наталія Пахайчук, журналістка







Роман Невестенко-Домбровський, фотограф















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни у соцмережах активно обговорюють результати екзит-полів першого туру президентських виборів. Реакція - різна. Утім, здебільшого висловлюють неприємне здивування тією ситуацією, яка складається.Нагадаємо, згідно з, найбільше голосів набирає Володимир Зеленський (29,25%) на другому місці – Петро Порошенко (19,19%), на третьому місці – Юлія Тимошенко (13,75%) голосів., ректор Луцького національного технічного університету, кіборг, представниця ВОГО «Волинський прес-клуб», журналістка, депутат Волиньради, журналістка, фотограф

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