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Сподівався «порішать»: у Луцьку 20-річний хлопець їздив без документів і порушував

Сподівався «порішать»: у Луцьку 20-річний хлопець їздив без документів і порушував
У Луцьку водій-порушник хотів дати хабар патрульним.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Надвечір 31 березня водій автомобіля Mazda здійснив рух на заборонний знак 3.21 (в’їзд заборонено) на вулиці Винниченка.

Патрульні помітили і зупинили його. Як виявилося, керманич автівки не мав посвідчення водія.

"Хлопцеві лише 20 років, але у нього в свідомості вже закладено «порішать»… І він наполегливо пропонує неправомірну вигоду інспекторам, аби уникнути відповідальності", - йдеться у повідомленні поліцейських.

На зауваження, що за такі дії загрожує кримінальна відповідальність, не реагував. Натомість поклав кілька сотень гривень разом з документами та передає поліцейським.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, аби належним чином зафіксувати дачу неправомірної вигоди.

20-річному любителю їзди без належних документів тепер загрожує кримінальна відповідальність.

Сподівався «порішать»: у Луцьку 20-річний хлопець їздив без документів і порушував

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Теги: порушник, водій, хабар, Луцьк
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