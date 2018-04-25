Сподівався «порішать»: у Луцьку 20-річний хлопець їздив без документів і порушував

У Луцьку водій-порушник хотів дати хабар патрульним.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Надвечір 31 березня водій автомобіля Mazda здійснив рух на заборонний знак 3.21 (в’їзд заборонено) на вулиці Винниченка.Патрульні помітили і зупинили його. Як виявилося, керманич автівки не мав посвідчення водія."Хлопцеві лише 20 років, але у нього в свідомості вже закладено «порішать»… І він наполегливо пропонує неправомірну вигоду інспекторам, аби уникнути відповідальності", - йдеться у повідомленні поліцейських.На зауваження, що за такі дії загрожує кримінальна відповідальність, не реагував. Натомість поклав кілька сотень гривень разом з документами та передає поліцейським.Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, аби належним чином зафіксувати дачу неправомірної вигоди.20-річному любителю їзди без належних документів тепер загрожує кримінальна відповідальність.