Жінка з Волині залишила шоу «Голос країни». ВІДЕО
Сьогодні, 00:12
Уродженка Волині Лідія Горошко не пройшла у наступний етап шоу «Голос країни», що виходить на каналі «1+1».
Про це стало відомо із випуску 31 березня, пише видання "Перший".
У нокаутах вона виконала пісню «Тече вода» Юрія Рибчинського та Ігоря Поклада.
Після виступу її тренер Тіна Кароль сказала: «Низький уклін вам. Чесно, це для вас такий стрес цей проект...».
«Нащо вам ті змагання! Ви вже суперзірка», – додав Потап.
«А як ви вгадали! Те, що я хочу», – підтвердила Лідія Горошко.
«Дякую за вашу участь у проекті. Ми усі будемо знати вас щасливу, рум’яну, веселу, добру нашу маму. І талановиту», – подякувала Тіна Кароль.
«Я дуже дякую і теж кланяюся всім. Ідіть до своєї мети. Не бійтеся! У будь-якому віці», – закликала учасниця.
«Шоу «Голос країни» – це для мене як сон прекрасний. І мені зовсім не сумно, тому що молодим треба давати дорогу», – підсумувала вона.
Нагадаємо, Лідія Горошко народилася у селі Нуйно на Волині. Вона пройшла «вибір наосліп» у шоу «Голос країни» і потрапила в команду Тіни Кароль.
У вокальному двобої жінка виступила у дуеті з учителем музики з Івано-Франківська Богданом Богославцем і пройшла у наступний тур.
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Про це стало відомо із випуску 31 березня, пише видання "Перший".
У нокаутах вона виконала пісню «Тече вода» Юрія Рибчинського та Ігоря Поклада.
Після виступу її тренер Тіна Кароль сказала: «Низький уклін вам. Чесно, це для вас такий стрес цей проект...».
«Нащо вам ті змагання! Ви вже суперзірка», – додав Потап.
«А як ви вгадали! Те, що я хочу», – підтвердила Лідія Горошко.
«Дякую за вашу участь у проекті. Ми усі будемо знати вас щасливу, рум’яну, веселу, добру нашу маму. І талановиту», – подякувала Тіна Кароль.
«Я дуже дякую і теж кланяюся всім. Ідіть до своєї мети. Не бійтеся! У будь-якому віці», – закликала учасниця.
«Шоу «Голос країни» – це для мене як сон прекрасний. І мені зовсім не сумно, тому що молодим треба давати дорогу», – підсумувала вона.
Нагадаємо, Лідія Горошко народилася у селі Нуйно на Волині. Вона пройшла «вибір наосліп» у шоу «Голос країни» і потрапила в команду Тіни Кароль.
У вокальному двобої жінка виступила у дуеті з учителем музики з Івано-Франківська Богданом Богославцем і пройшла у наступний тур.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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