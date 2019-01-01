Жінка з Волині залишила шоу «Голос країни». ВІДЕО

Лідія Горошко не пройшла у наступний етап шоу «Голос країни», що виходить на каналі «1+1».



Про це стало відомо із випуску 31 березня, пише видання "



У нокаутах вона виконала пісню «Тече вода» Юрія Рибчинського та Ігоря Поклада.



Після виступу її тренер Тіна Кароль сказала: «Низький уклін вам. Чесно, це для вас такий стрес цей проект...».



«Нащо вам ті змагання! Ви вже суперзірка», – додав Потап.



«А як ви вгадали! Те, що я хочу», – підтвердила Лідія Горошко.



«Дякую за вашу участь у проекті. Ми усі будемо знати вас щасливу, рум’яну, веселу, добру нашу маму. І талановиту», – подякувала Тіна Кароль.



«Я дуже дякую і теж кланяюся всім. Ідіть до своєї мети. Не бійтеся! У будь-якому віці», – закликала учасниця.



«Шоу «Голос країни» – це для мене як сон прекрасний. І мені зовсім не сумно, тому що молодим треба давати дорогу», – підсумувала вона.



Нагадаємо, Лідія Горошко народилася у селі Нуйно на Волині. Вона пройшла «вибір наосліп» у шоу «Голос країни» і потрапила в команду Тіни Кароль.



У вокальному двобої жінка виступила у дуеті з учителем музики з Івано-Франківська Богданом Богославцем і пройшла у наступний тур.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженка Волиніне пройшла у наступний етап шоу «Голос країни», що виходить на каналі «1+1».Про це стало відомо із випуску 31 березня, пише видання " Перший ".У нокаутах вона виконала пісню «Тече вода»таПісля виступу її тренерсказала: «Низький уклін вам. Чесно, це для вас такий стрес цей проект...».«Нащо вам ті змагання! Ви вже суперзірка», – додав«А як ви вгадали! Те, що я хочу», – підтвердила Лідія Горошко.«Дякую за вашу участь у проекті. Ми усі будемо знати вас щасливу, рум’яну, веселу, добру нашу маму. І талановиту», – подякувала Тіна Кароль.«Я дуже дякую і теж кланяюся всім. Ідіть до своєї мети. Не бійтеся! У будь-якому віці», – закликала учасниця.«Шоу «Голос країни» – це для мене як сон прекрасний. І мені зовсім не сумно, тому що молодим треба давати дорогу», – підсумувала вона.Нагадаємо, Лідія Горошко народилася у селі Нуйно на Волині. Вона пройшлаУ вокальному двобої жінка виступила у дуеті з учителем музики з Івано-Франківська Богданом Богославцем і пройшла у наступний тур.

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