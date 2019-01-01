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Жінка з Волині залишила шоу «Голос країни». ВІДЕО

Жінка з Волині залишила шоу «Голос країни». ВІДЕО
Уродженка Волині Лідія Горошко не пройшла у наступний етап шоу «Голос країни», що виходить на каналі «1+1».

Про це стало відомо із випуску 31 березня, пише видання "Перший".

У нокаутах вона виконала пісню «Тече вода» Юрія Рибчинського та Ігоря Поклада.

Після виступу її тренер Тіна Кароль сказала: «Низький уклін вам. Чесно, це для вас такий стрес цей проект...».

«Нащо вам ті змагання! Ви вже суперзірка», – додав Потап.

«А як ви вгадали! Те, що я хочу», – підтвердила Лідія Горошко.

«Дякую за вашу участь у проекті. Ми усі будемо знати вас щасливу, рум’яну, веселу, добру нашу маму. І талановиту», – подякувала Тіна Кароль.

«Я дуже дякую і теж кланяюся всім. Ідіть до своєї мети. Не бійтеся! У будь-якому віці», – закликала учасниця.

«Шоу «Голос країни» – це для мене як сон прекрасний. І мені зовсім не сумно, тому що молодим треба давати дорогу», – підсумувала вона.

Нагадаємо, Лідія Горошко народилася у селі Нуйно на Волині. Вона пройшла «вибір наосліп» у шоу «Голос країни» і потрапила в команду Тіни Кароль.

У вокальному двобої жінка виступила у дуеті з учителем музики з Івано-Франківська Богданом Богославцем і пройшла у наступний тур.


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Теги: Лідія Горошко, Голос країни, Волинь
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