Шестеро дітей залишилися без матері: на Волині судили чоловіка, через якого в аварії загинула його дружина
Сьогодні, 08:12
У грудні минулого року поблизу села Зимне Володимир-Волинського району автомобіль Ford Mondeo з'їхав в кювет. У результаті аварії загинула дружина водія, мати шістьох дітей.
Днями Володимир-Волинський міський суд виніс вирок винуватцеві аварії.
Відомо, що чоловік з дружиною у ніч на 12 грудня поверталися від знайомих, де були в гостях. Чоловік там вживав спиртне.
У суді чоловік розповів, що навпроти зупинки громадського транспорту автомобіль винесло на зустрічну смугу руху, на узбіччя та в кювет, де авто перекинулося, а він втратив свідомість. Прийшовши до свідомості, дізнався що дружина загинула в аварії. Свою вину чоловік визнав, просив пробачення у родичів та у суду - не позбавляти його, оскільки напівсиротами залишилися 6 дітей.
Зрештою, суд вирішив визнати його винним у вчиненні злочину, призначивши покарання у виді позбавлення волі на 5 років без позбавленням права керування транспортними засобами. Утім, його звільнять від призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю три роки не вчинить нового злочину.
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Днями Володимир-Волинський міський суд виніс вирок винуватцеві аварії.
Відомо, що чоловік з дружиною у ніч на 12 грудня поверталися від знайомих, де були в гостях. Чоловік там вживав спиртне.
У суді чоловік розповів, що навпроти зупинки громадського транспорту автомобіль винесло на зустрічну смугу руху, на узбіччя та в кювет, де авто перекинулося, а він втратив свідомість. Прийшовши до свідомості, дізнався що дружина загинула в аварії. Свою вину чоловік визнав, просив пробачення у родичів та у суду - не позбавляти його, оскільки напівсиротами залишилися 6 дітей.
Зрештою, суд вирішив визнати його винним у вчиненні злочину, призначивши покарання у виді позбавлення волі на 5 років без позбавленням права керування транспортними засобами. Утім, його звільнять від призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю три роки не вчинить нового злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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