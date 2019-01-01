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Шестеро дітей залишилися без матері: на Волині судили чоловіка, через якого в аварії загинула його дружина

Шестеро дітей залишилися без матері: на Волині судили чоловіка, через якого в аварії загинула його дружина
У грудні минулого року поблизу села Зимне Володимир-Волинського району автомобіль Ford Mondeo з'їхав в кювет. У результаті аварії загинула дружина водія, мати шістьох дітей.

Днями Володимир-Волинський міський суд виніс вирок винуватцеві аварії.

Відомо, що чоловік з дружиною у ніч на 12 грудня поверталися від знайомих, де були в гостях. Чоловік там вживав спиртне.

У суді чоловік розповів, що навпроти зупинки громадського транспорту автомобіль винесло на зустрічну смугу руху, на узбіччя та в кювет, де авто перекинулося, а він втратив свідомість. Прийшовши до свідомості, дізнався що дружина загинула в аварії. Свою вину чоловік визнав, просив пробачення у родичів та у суду - не позбавляти його, оскільки напівсиротами залишилися 6 дітей.

Зрештою, суд вирішив визнати його винним у вчиненні злочину, призначивши покарання у виді позбавлення волі на 5 років без позбавленням права керування транспортними засобами. Утім, його звільнять від призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю три роки не вчинить нового злочину.



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Теги: аварія, Зимне, Волинь
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