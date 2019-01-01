Повідомили попередні результати підрахунку голосів у Луцьку

Володимир Зеленський, на другому місці - Петро Порошенко.



Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Ігор Лапін.



За інформацією, оприлюдненою Лапіним, проголосувало 100 213 виборців у Луцьку. Володимир Зеленський в місті набрав 22,63% голосів, Петро Порошенко – 21,25%, Юлія Тимошенко – 14,9%, Анатолій Гриценко – 11,95%, Ігор Смешко – 10,75%, Олег Ляшко – 3,60%, Юрій Бойко – 3,20%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виборах Президента України у виборчому окрузі №22 (м. Луцьк) перемогу з невеликим відривом здобуває, на другому місці -Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат УкраїниЗа інформацією, оприлюдненою Лапіним, проголосувало 100 213 виборців у Луцьку. Володимир Зеленський в місті набрав 22,63% голосів, Петро Порошенко – 21,25%,– 14,9%,– 11,95%,– 10,75%,– 3,60%,– 3,20%.

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