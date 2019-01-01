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Повідомили попередні результати підрахунку голосів у Луцьку

Повідомили попередні результати підрахунку голосів у Луцьку
На виборах Президента України у виборчому окрузі №22 (м. Луцьк) перемогу з невеликим відривом здобуває Володимир Зеленський, на другому місці - Петро Порошенко.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Ігор Лапін.

За інформацією, оприлюдненою Лапіним, проголосувало 100 213 виборців у Луцьку. Володимир Зеленський в місті набрав 22,63% голосів, Петро Порошенко – 21,25%, Юлія Тимошенко – 14,9%, Анатолій Гриценко – 11,95%, Ігор Смешко – 10,75%, Олег Ляшко – 3,60%, Юрій Бойко – 3,20%.


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Теги: вибори, результати, Ігор Лапін, Луцьк
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