Повідомили попередні результати підрахунку голосів у Луцьку
Сьогодні, 03:21
На виборах Президента України у виборчому окрузі №22 (м. Луцьк) перемогу з невеликим відривом здобуває Володимир Зеленський, на другому місці - Петро Порошенко.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Ігор Лапін.
За інформацією, оприлюдненою Лапіним, проголосувало 100 213 виборців у Луцьку. Володимир Зеленський в місті набрав 22,63% голосів, Петро Порошенко – 21,25%, Юлія Тимошенко – 14,9%, Анатолій Гриценко – 11,95%, Ігор Смешко – 10,75%, Олег Ляшко – 3,60%, Юрій Бойко – 3,20%.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Ігор Лапін.
За інформацією, оприлюдненою Лапіним, проголосувало 100 213 виборців у Луцьку. Володимир Зеленський в місті набрав 22,63% голосів, Петро Порошенко – 21,25%, Юлія Тимошенко – 14,9%, Анатолій Гриценко – 11,95%, Ігор Смешко – 10,75%, Олег Ляшко – 3,60%, Юрій Бойко – 3,20%.
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