Курс валют у Луцьку на 1 квітня
Сьогодні, 09:01
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.095, а продаж - 27.484.
Євро при купівлі становить - 30.325, при продажу - 30.968.
Курс російського рубля: купівля - 0.364, продаж - 0.428.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.765, продаж - 7.218.
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Євро при купівлі становить - 30.325, при продажу - 30.968.
Курс російського рубля: купівля - 0.364, продаж - 0.428.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.765, продаж - 7.218.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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