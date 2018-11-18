У Луцьку закликають прославити «автоандона», який попсував газон і втік





Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.



За словами муніципалів, водій усвідомивши, що понесе покарання, яке заслужив своїми діями, не реагуючи на зауваження інспектора відділу протидії стихійній торгівлі департаменту, сів в авто і зник.



За вчинення такого адміністративного правопорушення передбачена відповідальність за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до норм якої правопорушнику загрожує штраф від 340 гривень до 1360 гривень.



"Давайте зробимо цього горе-водія відомим", - закликали муніципали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Кравчука, 19А, водій припаркував свій автомобіль на газоні, а згодом втік.Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.За словами муніципалів, водій усвідомивши, що понесе покарання, яке заслужив своїми діями, не реагуючи на зауваження інспектора відділу протидії стихійній торгівлі департаменту, сів в авто і зник.За вчинення такого адміністративного правопорушення передбачена відповідальність за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до норм якої правопорушнику загрожує штраф від 340 гривень до 1360 гривень."Давайте зробимо цього горе-водія відомим", - закликали муніципали.

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