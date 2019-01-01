1 квітня – яке сьогодні свято: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
Сьогодні, 1 квітня, у світі відзначають День сміху та Міжнародний день птахів. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.
Дата 1 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень, - пише 24 канал.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церковному календарі вказано, що сьогодні, 1 квітня, – 4-я седмиця Великого посту, Хрестопоклонна.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
Сьогодні іменини відзначають Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Теодор, Томаш.
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
День сміху або День дурня – це міжнародне свято, що відзначається в усьому світі 1 квітня. У цей день заведено розігрувати рідних, друзів і просто знайомих, або жартувати над ними.
Міжнародний день птахів – інтернаціональне екологічне свято. Його мета – збереження видового різноманіття та чисельності птахів.
Пробудження Домового – стародавні слов'яни вірили, що на зиму він, як і багато інших тварин, впадав в сплячку і прокидався лише зрідка, щоб зробити необхідну роботу по дому. Спав Домовий рівно до того часу, коли вже весна повністю вступить у свої права.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 БЕРЕЗНЯ
1932 – Олександр Мартинець, український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Заслужений діяч мистецтв України (1992).
1971 – Вахтанг Кіпіані, український журналіст, публіцист, історик.
1974 – Чайна Чоу, британська й американська актриса, модель та телеведуча.
1981 – Сокирка Тереза, канадська співачка українського походження.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо;
Дощ на Дарину – прикмета того, що влітку посухи не буде
Залежаний сніг – гниле літо, урожай буде поганим;
Талі води дзюрчать 1 квітня – буде хороший укіс трави;
Верба зацвіла 1 квітня – вулики пора відкривати.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день заборонено влаштовувати гучні застілля, розважатися і зловживати алкоголем;
- Також не варто готувати гарячі страви (все слід зробити заздалегідь);
- Не можна сваритися і відмовляти в проханнях.
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Дата 1 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень, - пише 24 канал.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церковному календарі вказано, що сьогодні, 1 квітня, – 4-я седмиця Великого посту, Хрестопоклонна.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
Сьогодні іменини відзначають Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Теодор, Томаш.
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
День сміху або День дурня – це міжнародне свято, що відзначається в усьому світі 1 квітня. У цей день заведено розігрувати рідних, друзів і просто знайомих, або жартувати над ними.
Міжнародний день птахів – інтернаціональне екологічне свято. Його мета – збереження видового різноманіття та чисельності птахів.
Пробудження Домового – стародавні слов'яни вірили, що на зиму він, як і багато інших тварин, впадав в сплячку і прокидався лише зрідка, щоб зробити необхідну роботу по дому. Спав Домовий рівно до того часу, коли вже весна повністю вступить у свої права.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 БЕРЕЗНЯ
1932 – Олександр Мартинець, український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Заслужений діяч мистецтв України (1992).
1971 – Вахтанг Кіпіані, український журналіст, публіцист, історик.
1974 – Чайна Чоу, британська й американська актриса, модель та телеведуча.
1981 – Сокирка Тереза, канадська співачка українського походження.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо;
Дощ на Дарину – прикмета того, що влітку посухи не буде
Залежаний сніг – гниле літо, урожай буде поганим;
Талі води дзюрчать 1 квітня – буде хороший укіс трави;
Верба зацвіла 1 квітня – вулики пора відкривати.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день заборонено влаштовувати гучні застілля, розважатися і зловживати алкоголем;
- Також не варто готувати гарячі страви (все слід зробити заздалегідь);
- Не можна сваритися і відмовляти в проханнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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