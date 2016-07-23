На Волині викрили спробу нелегально вивезти велику партію лісу до Нідерландів

Волинські митники завадили протиправному експорту до Європи майже 40 кубометрів поліського лісу.Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.Відповідно до поданих до митного контролю товаросупровідних документів, соснові заготовки до європіддонів у вигляді дощок, укладених у 39 пакетів, загальною вагою понад 22 тонни, вартістю понад 82 тис грн поставлялись житомирським підприємством на замовлення латвійської компанії до Королівства Нідерландів.Проте під час перевірки цих документів митні органи Нідерландів офіційно повідомили українських колег про те, що вказане у контракті підприємство-отримувач було ліквідоване ще в липні 2017 року.За подання до митного контролю неправдивих відомостей керівника латвійської компанії притягнуть до відповідальності за ст.483 Митного Кодексу України. ЇЇ санкції – конфіскація товару та штраф у розмірі 100 відсотків його вартості.А поки справу розглядатиме суд, пиломатеріали вилучені на склад митниці.