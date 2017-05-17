В Україні з 1 квітня підвищили виплати на дітей





Виплати будуть здійснюватися до досягнення дитиною 6-річного віку. Крім того, кожна сім'я, що має посвідчення багатодітної, має можливість з 1 квітня оформити додаткову допомогу на дитину, - пише



"Якщо в родині четверо дітей, двом із яких ще немає 6 років, держава виплатить на кожного із них по 1700 грн. Це додатково до щомісячних 860 грн допомоги при народженні дитини", — пояснили в міністерстві.



Як оформити



Для оформлення допомоги на дитину, матері або батьку слід звернутися до найближчого відділення соціального захисту населення і написати заяву на отримання грошей.



При собі також необхідно мати оригінал і копію посвідчення багатодітної сім'ї, без якого оформити допомогу буде неможливо, і свідоцтва про народження дітей.



Відзначається, що виплати будуть здійснюватися через "Укрпошту" або уповноважений державою банк на соціальні виплати на вибір сім'ї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 1 квітня 2019 року збільшується допомога багатодітним сім'ям: батькам на кожну третю і наступну дитину щомісяця виплачуватимуть 1700 гривень.Виплати будуть здійснюватися до досягнення дитиною 6-річного віку. Крім того, кожна сім'я, що має посвідчення багатодітної, має можливість з 1 квітня оформити додаткову допомогу на дитину, - пише Обозреватель "Якщо в родині четверо дітей, двом із яких ще немає 6 років, держава виплатить на кожного із них по 1700 грн. Це додатково до щомісячних 860 грн допомоги при народженні дитини", — пояснили в міністерстві.Для оформлення допомоги на дитину, матері або батьку слід звернутися до найближчого відділення соціального захисту населення і написати заяву на отримання грошей.При собі також необхідно мати оригінал і копію посвідчення багатодітної сім'ї, без якого оформити допомогу буде неможливо, і свідоцтва про народження дітей.Відзначається, що виплати будуть здійснюватися через "Укрпошту" або уповноважений державою банк на соціальні виплати на вибір сім'ї.

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