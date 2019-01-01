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У Луцьку в аварії загинув 9-річний хлопчик

У Луцьку в аварії загинув 9-річний хлопчик
Учора, 31 березня, на вулиці Польовій у Луцьку автомобіль «Volkswagen Т4» збив велосипедиста, 9-річного місцевого жителя. Від отриманих травм дитина померла в машині швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє поліція Волині.

Трагедія трапилася ввечері. За кермом транспортного засобу перебував 23-річний лучанин. Водій допустив наїзд на 9-річного велосипедиста, який рухався в попутному напрямку та раптово виїхав на проїжджу часину.

Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження, хлопець помер у машині швидкої допомоги.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Фото ілюстративне


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Теги: смерть, дитина, аварія, Луцьк
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Коментарі 2
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Як батьки могли о 21:00 залишити 9-ти річну дитину саму кататись на велосипеді ,на проїжджій частині?!
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Це брехня я свідок дитина не їхала а стояла , водій їхав по лівій смузі !!! 150 км за годину! І наїхав на хлопчика!
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