У Луцьку в аварії загинув 9-річний хлопчик





Про це повідомляє поліція Волині.



Трагедія трапилася ввечері. За кермом транспортного засобу перебував 23-річний лучанин. Водій допустив наїзд на 9-річного велосипедиста, який рухався в попутному напрямку та раптово виїхав на проїжджу часину.



Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження, хлопець помер у машині швидкої допомоги.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



Фото ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 31 березня, на вулиці Польовій у Луцьку автомобіль «Volkswagen Т4» збив велосипедиста, 9-річного місцевого жителя. Від отриманих травм дитина померла в машині швидкої медичної допомоги.Про це повідомляє поліція Волині.Трагедія трапилася ввечері. За кермом транспортного засобу перебував 23-річний лучанин. Водій допустив наїзд на 9-річного велосипедиста, який рухався в попутному напрямку та раптово виїхав на проїжджу часину.Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження, хлопець помер у машині швидкої допомоги.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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