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ФАП у селі біля Луцька – у жахливому стані

ФАП у селі біля Луцька – у жахливому стані
Фельдшерско-акушерский пункт у селі Милуші знаходиться в аварійному стані.

Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила Світлана Захарчук.

"Хочу привернути увагу голови сільради та депутатів і попросити облаштувати ФАП, який знаходиться в селі Милуші у приміщенні клубу", - йдеться в дописі волинянки.

Вона опублікувала фото умов, де мешканців громади обстежують медичні працівники.

"Це просто жах", - додала жінка.
ФАП у селі біля Луцька – у жахливому стані
ФАП у селі біля Луцька – у жахливому стані
ФАП у селі біля Луцька – у жахливому стані
ФАП у селі біля Луцька – у жахливому стані
ФАП у селі біля Луцька – у жахливому стані
ФАП у селі біля Луцька – у жахливому стані

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Теги: медицина, ФАП
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