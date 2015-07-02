ФАП у селі біля Луцька – у жахливому стані
Сьогодні, 09:50
Фельдшерско-акушерский пункт у селі Милуші знаходиться в аварійному стані.
Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила Світлана Захарчук.
"Хочу привернути увагу голови сільради та депутатів і попросити облаштувати ФАП, який знаходиться в селі Милуші у приміщенні клубу", - йдеться в дописі волинянки.
Вона опублікувала фото умов, де мешканців громади обстежують медичні працівники.
"Це просто жах", - додала жінка.
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Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила Світлана Захарчук.
"Хочу привернути увагу голови сільради та депутатів і попросити облаштувати ФАП, який знаходиться в селі Милуші у приміщенні клубу", - йдеться в дописі волинянки.
Вона опублікувала фото умов, де мешканців громади обстежують медичні працівники.
"Це просто жах", - додала жінка.
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