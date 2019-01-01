Смертельна аварія на Волині: за кермом BMW загинув молодий чоловік





Трагедія трапилась сьогодні вночі, - інформує ГУНП у Волинській області.



Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу, 30-річний житель райцентру, загинув на місці. Троє пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





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