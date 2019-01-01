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Смертельна аварія на Волині: за кермом BMW загинув молодий чоловік

Смертельна аварія на Волині: за кермом BMW загинув молодий чоловік
Поблизу селища Стара Вижівка легковик BMW врізався у дерево, загинув чоловік.

Трагедія трапилась сьогодні вночі, - інформує ГУНП у Волинській області.

Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу, 30-річний житель райцентру, загинув на місці. Троє пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, смерть
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