На Волині чоловік не зміг проголосувати через тезку у поліції

Андрія Панасевича переплутали з його тезкою поліцейським Андрієм Панасевичем, якому змінили місце голосування. Через це обоє втратили можливість віддати свій голос.



Про це ІА Ганна Медведєва.



З її слів, до неї звернувся мешканець Володимира-Волинського Андрій Панасевич. Чоловік поскаржився, що не зміг проголосувати на своїй виборчій дільниці, хоча перед тим отримав запрошення на вибори згідно зі своєю адресою:



«До мене звернувся чоловік, який мешкає на вулиці Шевченка у Володимирі-Волинському. Згідно із запрошенням він прийшов голосувати, однак йому сказали, що у списках його немає. Здивованому чоловіку пояснили, мовляв, у списку виборців по цій дільниці його немає, тому що він же написав заяву про «відкріплення» його за місцем голосуванням у Любешів. Однак, чоловік у шоці, адже жодної подібної заяви він не писав», – розповідає пані Ганна.



Вона розповіла, що безпосередньо на дільниці ні їй, ні ошуканому чоловіку відповідної заяви показати не змогли, натомість порадили пошукати її у державному реєстрі.



«Беремо ту людину і їдемо до державного реєстру виборців. Там просимо показати заяву про «відкріплення», але заяви знову немає. Вони сказали, що заяву можна знайти у реєстрі виборців у Любешеві. Таким чином нам вдалося встановити, що заява була написана 23-го березня 2019 року. Виявилось, що прізвище та ім’я виборців співпадають, але дати народження і по-батькові виборця у заяві не вказали», – продовжує Ганна Медведєва.



Зі слів провідного спеціаліста держреєстру виборців Надії Іванівни, на підставі вищезгаданої заяви заступник начальника Любешівського відділення поліції ГУ НП у Волинській області Сергій Ляшук віддав наказ про призначення свого підлеглого до охорони виборчої дільниці № 070562 у селі Гірка Любешівського району. Але, попри те, що у наказі співпадало прізвище та ім’я, дату народження одного із них вказати забули.



Андрій Панасевич каже, що проголосувати не зміг ні він, ні його тезка з поліції. З цього приводу чоловік звернувся до правоохоронців, адже через помилку, фактично, втратив право голосу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянинапереплутали з його тезкою поліцейським, якому змінили місце голосування. Через це обоє втратили можливість віддати свій голос.Про це ІА «Волинські новини» повідомила довірена особа одного із кандидатів на пост президента УкраїниЗ її слів, до неї звернувся мешканець Володимира-Волинського Андрій Панасевич. Чоловік поскаржився, що не зміг проголосувати на своїй виборчій дільниці, хоча перед тим отримав запрошення на вибори згідно зі своєю адресою:«До мене звернувся чоловік, який мешкає на вулиці Шевченка у Володимирі-Волинському. Згідно із запрошенням він прийшов голосувати, однак йому сказали, що у списках його немає. Здивованому чоловіку пояснили, мовляв, у списку виборців по цій дільниці його немає, тому що він же написав заяву про «відкріплення» його за місцем голосуванням у Любешів. Однак, чоловік у шоці, адже жодної подібної заяви він не писав», – розповідає пані Ганна.Вона розповіла, що безпосередньо на дільниці ні їй, ні ошуканому чоловіку відповідної заяви показати не змогли, натомість порадили пошукати її у державному реєстрі.«Беремо ту людину і їдемо до державного реєстру виборців. Там просимо показати заяву про «відкріплення», але заяви знову немає. Вони сказали, що заяву можна знайти у реєстрі виборців у Любешеві. Таким чином нам вдалося встановити, що заява була написана 23-го березня 2019 року. Виявилось, що прізвище та ім’я виборців співпадають, але дати народження і по-батькові виборця у заяві не вказали», – продовжує Ганна Медведєва.Зі слів провідного спеціаліста держреєстру виборців, на підставі вищезгаданої заяви заступник начальника Любешівського відділення поліції ГУ НП у Волинській областівіддав наказ про призначення свого підлеглого до охорони виборчої дільниці № 070562 у селі Гірка Любешівського району. Але, попри те, що у наказі співпадало прізвище та ім’я, дату народження одного із них вказати забули.Андрій Панасевич каже, що проголосувати не зміг ні він, ні його тезка з поліції. З цього приводу чоловік звернувся до правоохоронців, адже через помилку, фактично, втратив право голосу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію