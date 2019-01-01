Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО

1 квітня відзначають Міжнародний день птахів.Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.Є "винуватці" свята і серед підопічних луцького зоопарку."Вони різні, але однаково чудові. І ми впевнені, що тішать кожного нашого гостя", - йдеться у дописі.Міжнародний день птахів проходить щороку в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» і не випадково його відзначають саме в квітні. 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. День птахів – це не лише річниця Конвенції, а й час повернення пернатих з вирію.За інформацією міжнародної екологічної ліги, вперше цей день як масове дитяче свято стали проводити в Сполучених Штатах Америки. Організатором був вчитель з містечка в штаті Пенсільванія. Незабаром його підтримала одна з популярних газет «Пітсбурзька телеграфна хроніка», що почала популяризацію Дня птахів.Мета цієї акції – звернути увагу людства на проблеми збереження пташиного світу, адже вони стосуються всіх країн і континентів.