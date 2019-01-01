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Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО

Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО
1 квітня відзначають Міжнародний день птахів.

Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.

Є "винуватці" свята і серед підопічних луцького зоопарку.

"Вони різні, але однаково чудові. І ми впевнені, що тішать кожного нашого гостя", - йдеться у дописі.

Довідково:

Міжнародний день птахів проходить щороку в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» і не випадково його відзначають саме в квітні. 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. День птахів – це не лише річниця Конвенції, а й час повернення пернатих з вирію.

За інформацією міжнародної екологічної ліги, вперше цей день як масове дитяче свято стали проводити в Сполучених Штатах Америки. Організатором був вчитель з містечка в штаті Пенсільванія. Незабаром його підтримала одна з популярних газет «Пітсбурзька телеграфна хроніка», що почала популяризацію Дня птахів.

Мета цієї акції – звернути увагу людства на проблеми збереження пташиного світу, адже вони стосуються всіх країн і континентів.

Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО
Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО
Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО
Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО
Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО
Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО
Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО
Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО
Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО
Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО

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Теги: свято, птахи, Луцьк
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