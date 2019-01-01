Пернаті мешканці луцького зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 10:22
1 квітня відзначають Міжнародний день птахів.
Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.
Є "винуватці" свята і серед підопічних луцького зоопарку.
"Вони різні, але однаково чудові. І ми впевнені, що тішать кожного нашого гостя", - йдеться у дописі.
Довідково:
Міжнародний день птахів проходить щороку в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» і не випадково його відзначають саме в квітні. 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. День птахів – це не лише річниця Конвенції, а й час повернення пернатих з вирію.
За інформацією міжнародної екологічної ліги, вперше цей день як масове дитяче свято стали проводити в Сполучених Штатах Америки. Організатором був вчитель з містечка в штаті Пенсільванія. Незабаром його підтримала одна з популярних газет «Пітсбурзька телеграфна хроніка», що почала популяризацію Дня птахів.
Мета цієї акції – звернути увагу людства на проблеми збереження пташиного світу, адже вони стосуються всіх країн і континентів.
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Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.
Є "винуватці" свята і серед підопічних луцького зоопарку.
"Вони різні, але однаково чудові. І ми впевнені, що тішать кожного нашого гостя", - йдеться у дописі.
Довідково:
Міжнародний день птахів проходить щороку в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» і не випадково його відзначають саме в квітні. 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. День птахів – це не лише річниця Конвенції, а й час повернення пернатих з вирію.
За інформацією міжнародної екологічної ліги, вперше цей день як масове дитяче свято стали проводити в Сполучених Штатах Америки. Організатором був вчитель з містечка в штаті Пенсільванія. Незабаром його підтримала одна з популярних газет «Пітсбурзька телеграфна хроніка», що почала популяризацію Дня птахів.
Мета цієї акції – звернути увагу людства на проблеми збереження пташиного світу, адже вони стосуються всіх країн і континентів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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