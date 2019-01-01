На Волині 2-річна дитина зачинила маму на балконі: визволяли рятувальники
Сьогодні, 10:24
У Ковелі учора, 31 березня, дитина зачинила свою маму на балконі квартири на 4-му поверсі. Довелося викликати рятувальників.
Про це повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Ковельської міської ради Юрій Дідковський під час оперативної наради, пише КовельPost.
Подія сталася близько 11.00 в одній із багатоповерхівок міста на вулиці Грушевського.
Працівники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля по автодрабині піднялися на балкон і за допомогою спецінструментів відкрили двері та потрапили у квартиру.
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Про це повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Ковельської міської ради Юрій Дідковський під час оперативної наради, пише КовельPost.
Подія сталася близько 11.00 в одній із багатоповерхівок міста на вулиці Грушевського.
Працівники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля по автодрабині піднялися на балкон і за допомогою спецінструментів відкрили двері та потрапили у квартиру.
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