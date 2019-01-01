На Волині 2-річна дитина зачинила маму на балконі: визволяли рятувальники





Про це повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Ковельської міської ради Юрій Дідковський під час оперативної наради, пише



Подія сталася близько 11.00 в одній із багатоповерхівок міста на вулиці Грушевського.



Працівники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля по автодрабині піднялися на балкон і за допомогою спецінструментів відкрили двері та потрапили у квартиру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі учора, 31 березня, дитина зачинила свою маму на балконі квартири на 4-му поверсі. Довелося викликати рятувальників.Про це повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Ковельської міської ради Юрій Дідковський під час оперативної наради, пише КовельPost Подія сталася близько 11.00 в одній із багатоповерхівок міста на вулиці Грушевського.Працівники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля по автодрабині піднялися на балкон і за допомогою спецінструментів відкрили двері та потрапили у квартиру.

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