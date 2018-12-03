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«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня

«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net».

Отож, згідно зі статистикою березня, найпопулярнішим регіональним інтернет-виданням вже традиційно є Інформаційне агентство ВолиньPost. Конкурують з ним інтернет-видання "Волинь24", Інформаційне агентство "Волинські новини" та "Район.in.ua".

Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".

Так, у березні сайт читати 1 489 071 людина.
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня

Тоді як інтернет-видання "Волинь24" читали на 277 067 людей менше - 1 212 004.
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня

Третє місце у рейтингу посідає Інформаційне агентство "Волинські новини" із загальною кількістю 1 007 464 хости. Тобто, це видання читали на 481 607 людей менше, аніж Інформаційне агентство ВолиньPost.
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня

Тож редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вкотре дякує кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у березні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

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Теги: ВолиньPost, рейтинг, ЗМІ, вибір редактора
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