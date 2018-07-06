Весна у луцькому зоопарку: пухнасті мешканці охоче позували на камеру
Сьогодні, 18:18
У луцькому зоопарку влаштували весняну фотосесію для тварин.
Про це йдеться на сторінці звіринцю у Facebook.
"Останній день березня потішив наших підопічних гарною погодою. І вони часу не гаяли - охоче позували Павлу Березюку. Тим паче, що усі - справжні моделі, доглянуті й гарненькі", - йдеться у повідомленні.
Нині у Луцькому зоопарку - 126 видів тварин загальною кількістю понад 500 особин. Побачити пухнастих мешканців можна щодня з 10.00 до 19.00.
Наразі ціна квитка для дорослих складає 50 гривень, а для дітей - 30 гривень. Є знижки для пільгових категорій.
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Про це йдеться на сторінці звіринцю у Facebook.
"Останній день березня потішив наших підопічних гарною погодою. І вони часу не гаяли - охоче позували Павлу Березюку. Тим паче, що усі - справжні моделі, доглянуті й гарненькі", - йдеться у повідомленні.
Нині у Луцькому зоопарку - 126 видів тварин загальною кількістю понад 500 особин. Побачити пухнастих мешканців можна щодня з 10.00 до 19.00.
Наразі ціна квитка для дорослих складає 50 гривень, а для дітей - 30 гривень. Є знижки для пільгових категорій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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