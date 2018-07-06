Весна у луцькому зоопарку: пухнасті мешканці охоче позували на камеру

У луцькому зоопарку влаштували весняну фотосесію для тварин.Про це йдеться на сторінці звіринцю у Facebook."Останній день березня потішив наших підопічних гарною погодою. І вони часу не гаяли - охоче позували Павлу Березюку. Тим паче, що усі - справжні моделі, доглянуті й гарненькі", - йдеться у повідомленні.Нині у Луцькому зоопарку - 126 видів тварин загальною кількістю понад 500 особин. Побачити пухнастих мешканців можна щодня з 10.00 до 19.00.Наразі ціна квитка для дорослих складає 50 гривень, а для дітей - 30 гривень. Є знижки для пільгових категорій.