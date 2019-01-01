На Волині під час рейду знайшли трьох паліїв трави





Зокрема 30 березня рейдова група працювала у селах Гірка Полонка, Оздів, Ратнів, Коршів, Сьомаки, Білостік, Усичі, Забороль і селищі Торчин Луцького району, - пише



Відтак, зловили двох порушників, які випалювали суху рослинність та сміття поблизу доріг місцевого значення: у селі Коршів до адміністративної відповідальності притягнули 41-річну лучанку Наталію Л., а в селі Сьомаки – місцевого жителя Сергія М.



31 березня знайшли винуватця пожежі, яка трапилася о 15:23 на відкритій території у селі Сирники Луцького району. Ним виявився мешканець селища Рокині, Олександр Р., 1971 р.н. Загорання ліквідували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відбулися рейди для запобігання пожежам в екосистемах.Зокрема 30 березня рейдова група працювала у селах Гірка Полонка, Оздів, Ратнів, Коршів, Сьомаки, Білостік, Усичі, Забороль і селищі Торчин Луцького району, - пише ДСНС України у Волинській області Відтак, зловили двох порушників, які випалювали суху рослинність та сміття поблизу доріг місцевого значення: у селі Коршів до адміністративної відповідальності притягнули 41-річну лучанку Наталію Л., а в селі Сьомаки – місцевого жителя Сергія М.31 березня знайшли винуватця пожежі, яка трапилася о 15:23 на відкритій території у селі Сирники Луцького району. Ним виявився мешканець селища Рокині, Олександр Р., 1971 р.н. Загорання ліквідували.

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