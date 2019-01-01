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На Волині під час рейду знайшли трьох паліїв трави

На Волині під час рейду знайшли трьох паліїв трави
На Волині відбулися рейди для запобігання пожежам в екосистемах.

Зокрема 30 березня рейдова група працювала у селах Гірка Полонка, Оздів, Ратнів, Коршів, Сьомаки, Білостік, Усичі, Забороль і селищі Торчин Луцького району, - пише ДСНС України у Волинській області.

Відтак, зловили двох порушників, які випалювали суху рослинність та сміття поблизу доріг місцевого значення: у селі Коршів до адміністративної відповідальності притягнули 41-річну лучанку Наталію Л., а в селі Сьомаки – місцевого жителя Сергія М.

31 березня знайшли винуватця пожежі, яка трапилася о 15:23 на відкритій території у селі Сирники Луцького району. Ним виявився мешканець селища Рокині, Олександр Р., 1971 р.н. Загорання ліквідували.

На Волині під час рейду знайшли трьох паліїв трави
На Волині під час рейду знайшли трьох паліїв трави
На Волині під час рейду знайшли трьох паліїв трави
На Волині під час рейду знайшли трьох паліїв трави
На Волині під час рейду знайшли трьох паліїв трави
На Волині під час рейду знайшли трьох паліїв трави

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Теги: пожежі, Волинь
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