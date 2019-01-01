Де у Луцьку та на Волині не буде світла 2 квітня

На Волині 2 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00с. Красностав, вул.: Зелена, Пасічна1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 362с.Пірванче 09:00-17:00 ФГ "Волиньагроком" КЗСФГ "Волиньагроком" Складські приміщенняФГ "Волиньагроком" Тракторна бригадаФГ "Волиньагроком" Свинарник 1Селянське фермерське господарствоКравчука С.Є. ТелятникФГ "Волиньагроком" Свинарник 2Міщук М.Г. Пункт технічного обслуговуванняФГ "Волиньагроком" БашняСелянське фермерське господарствоКравчука С.Є.ГаражЦерква с. Пірванче:вул. Весняна, 12. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 277с.Квасів 09:00-17:00 Горохівське МСТ МагазинЦерква ЦеркваДім молитви Дім молитвиФОП Обишук Р.С. КіоскКвасівська сільська рада Будинок культури с. Квасів:вул. Центральнавул. Нова1. 10:00-17:00с.Волиця ТзОВ Пятидні2. 10:00-17:00с.Лежниця вул.Центральна1. КТП-349 Л-1, Л-3 10:00 – 17:00 К-Каширське МСТ (магазин). с.Видерта, вул.Ковельська,вул.Шевченка,2. КТП-58 Л-1, Л-2 10:00 – 17:00 с.Кримне, вул.Діброва,вул.Маяковського.1 ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ПЛ-10кВ 96-03КТП-224ФОП Панасюк Сергій МиколайовичСвято-Михайлівська громада УПЦ КПСГВК ім. ШевченкаЦуманське споживче товариствоПАТ "Укртелеком"ЗТП-225 с.ЛипнеРелігійна громада ХВЄ-п"ятидесятниківФОП Переходько Сергій ФедоровичКТП-226 с.Липнес.ЛипнеКТП-301 с.ЛипнеСГВК ім. ШевченкаКТП-314 с.ЛипнеКТП-344 с.ЛипнеФОП Гусак Тетяна МихайлівнаСГВК ім. ШевченкаКТП-350 с.ЛипнеВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-436 с.Липнес.ЛипнеКТП-444 с.ЛипнеКТП-445 с.ЛипнеФОП Войтович Наталія Андріївна ПЛ-10кВ 96-03КТП-224 с.Липнес.Липне1. КТП-216 09:00-17:00 Релігійна громада ХВЄ,КЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ" - ФАП с. Воютин вул. Радянська, Вишнева, Космонавтів.2. КТП-87 09:30-17:00 Милушівське споживче товариство – магазинФОП Баранова - магазинс. Княгининок, вул. Тополева, Черешнева1. ПЛ 04кВ ЩТП-509 9:00-17:00 сМашів2. ПЛ 04кВ ЩТП 85 9:00-17:00 сЗабужжя3. ПЛ 10кВ Л 52-02 9:00-17:00 сГуменці,Крушинець,Сильно,Частково Згорани4. ПЛ 10кВ Л 85-03 9:00-17:00 Магазин, ФАП, Клуб, с.Ладинь Мосир,школа с.Мосир, Бригада с.Мосир, Цех переробки деревини с.Мосир, КЗС с.Ладинь сЛадинь Мосир1. 10:00-17:00 Залізницьке лісництво, магазин с.Залізниця (частково): вул.Рівненська, Л.Українки, Лісова, Шевченка, пров.Поліщука. х.Гряда, х.Дяково, х.Іванчоси, х.Скоморохи2. ПЛ-10кВ Л-10-07 від ЗТП-89 «Вихід-Підкоромілля» 10:00-17:00 Любешів ВЗ ВД УДППЗ, СГПП «Дружба», ФАП, магазини, насосна, дит.садок с.Підкоромілля (частково): вул.Воз»єднання, Садова, Перемоги1. 10:00-17:00 ДП "Городоцьке лісове господарство" лісництво, Маневицьке споживче товариство магазин, клуб, школа, церква, ФОП Нестеренко А.І., ФОП Мусійчук В.В. пилорама, ДП "Городоцьке лісове господарство" котлопункт с. Градиськ2. ПЛ 0,4 кВ від КТП №234 10:00-17:00 Школа с. Лісове, вул. Молодіжна1. 09:00-17:00магазин «Фортуна»м.Нововолинськвул.Небесної Сотні, 10-16вул.Маяковського, 212. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Грінченка, 1-38вул.Кримського, 82-92вул.Лермонтова3. КТП-60 09:00-17:00 Гаражний масив м.Нововолинськвул.Шахтарська, 22, 24с.Шахтарське (частково)1. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,82. ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 713. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова9. КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 ГРП-2 с.Любче вул. Тиха11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче магазин, зернотік с.Любче,вул.Молодіжна, Ковельська, Зелена, Садова, А.Савчук1. 9:00-17:00с. Борзова вул: Центральна1. 10:00-13:0013:00-16:40 «Автомістечко» - ФОП Орищук В.П. – торг.павільйонТурійська с/р- дит.садок, школа, котельня, майстерня, насосна,столова с.м.т.Турійськ вул.Новоковельська,9-Травнявул.Жежків, Молодіжна2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 10:00-16:00с.Новосілки3. ПЛ-0,4 кВКТП-187 Л-2 11:00-13:00ФОП Ткачук О.М.- зернотік с.Купичів4. ПЛ-10 кВ Л-24-05 від ПС Купичів до РП-03 МаковичіКТП-171 10:00-16:00Церква, пункт прийому молока с.Маковичі