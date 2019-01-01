Де у Луцьку та на Волині не буде світла 2 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 2 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Красностав, вул.: Зелена, Пасічна
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 362
с.Пірванче 09:00-17:00 ФГ "Волиньагроком" КЗС
ФГ "Волиньагроком" Складські приміщення
ФГ "Волиньагроком" Тракторна бригада
ФГ "Волиньагроком" Свинарник 1
Селянське фермерське господарство
Кравчука С.Є. Телятник
ФГ "Волиньагроком" Свинарник 2
Міщук М.Г. Пункт технічного обслуговування
ФГ "Волиньагроком" Башня
Селянське фермерське господарство
Кравчука С.Є.Гараж
Церква с. Пірванче:
вул. Весняна, 1
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 277
с.Квасів 09:00-17:00 Горохівське МСТ Магазин
Церква Церква
Дім молитви Дім молитви
ФОП Обишук Р.С. Кіоск
Квасівська сільська рада Будинок культури с. Квасів:
вул. Центральна
вул. Нова
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Волиця ТзОВ Пятидні
2. 10:00-17:00
с.Лежниця вул.Центральна
Камінь-Каширський район
1. КТП-349 Л-1, Л-3 10:00 – 17:00 К-Каширське МСТ (магазин). с.Видерта, вул.Ковельська,
вул.Шевченка,
2. КТП-58 Л-1, Л-2 10:00 – 17:00 с.Кримне, вул.Діброва,
вул.Маяковського.
Ківерцівський район
1 ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ПЛ-10кВ 96-03
КТП-224
ФОП Панасюк Сергій Миколайович
Свято-Михайлівська громада УПЦ КП
СГВК ім. Шевченка
Цуманське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком"
ЗТП-225 с.Липне
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович
КТП-226 с.Липне
с.Липне
КТП-301 с.Липне
СГВК ім. Шевченка
КТП-314 с.Липне
КТП-344 с.Липне
ФОП Гусак Тетяна Михайлівна
СГВК ім. Шевченка
КТП-350 с.Липне
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-436 с.Липне
с.Липне
КТП-444 с.Липне
КТП-445 с.Липне
ФОП Войтович Наталія Андріївна ПЛ-10кВ 96-03
КТП-224 с.Липне
с.Липне
Луцький район
1. КТП-216 09:00-17:00 Релігійна громада ХВЄ,
КЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ" - ФАП с. Воютин вул. Радянська, Вишнева, Космонавтів.
2. КТП-87 09:30-17:00 Милушівське споживче товариство – магазин
ФОП Баранова - магазин
с. Княгининок, вул. Тополева, Черешнева
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ ЩТП-509 9:00-17:00 сМашів
2. ПЛ 04кВ ЩТП 85 9:00-17:00 сЗабужжя
3. ПЛ 10кВ Л 52-02 9:00-17:00 сГуменці,Крушинець,Сильно,Частково Згорани
4. ПЛ 10кВ Л 85-03 9:00-17:00 Магазин, ФАП, Клуб, с.Ладинь Мосир,
школа с.Мосир, Бригада с.Мосир, Цех переробки деревини с.Мосир, КЗС с.Ладинь сЛадинь Мосир
Любешівський район
1. 10:00-17:00 Залізницьке лісництво, магазин с.Залізниця (частково): вул.Рівненська, Л.Українки, Лісова, Шевченка, пров.Поліщука. х.Гряда, х.Дяково, х.Іванчоси, х.Скоморохи
2. ПЛ-10кВ Л-10-07 від ЗТП-89 «Вихід-Підкоромілля» 10:00-17:00 Любешів ВЗ ВД УДППЗ, СГПП «Дружба», ФАП, магазини, насосна, дит.садок с.Підкоромілля (частково): вул.Воз»єднання, Садова, Перемоги
Маневицький район
1. 10:00-17:00 ДП "Городоцьке лісове господарство" лісництво, Маневицьке споживче товариство магазин, клуб, школа, церква, ФОП Нестеренко А.І., ФОП Мусійчук В.В. пилорама, ДП "Городоцьке лісове господарство" котлопункт с. Градиськ
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП №234 10:00-17:00 Школа с. Лісове, вул. Молодіжна
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
магазин «Фортуна»
м.Нововолинськ
вул.Небесної Сотні, 10-16
вул.Маяковського, 21
2. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Грінченка, 1-38
вул.Кримського, 82-92
вул.Лермонтова
3. КТП-60 09:00-17:00 Гаражний масив м.Нововолинськ
вул.Шахтарська, 22, 24
с.Шахтарське (частково)
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,8
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 71
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
9. КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 ГРП-2 с.Любче вул. Тиха
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче магазин, зернотік с.Любче,вул.Молодіжна, Ковельська, Зелена, Садова, А.Савчук
Старовижівський район
1. 9:00-17:00
с. Борзова вул: Центральна
Турійський район
1. 10:00-13:00
13:00-16:40 «Автомістечко» - ФОП Орищук В.П. – торг.павільйон
Турійська с/р- дит.садок, школа, котельня, майстерня, насосна,столова с.м.т.Турійськ вул.Новоковельська,
9-Травня
вул.Жежків, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 10:00-16:00
с.Новосілки
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-187 Л-2 11:00-13:00
ФОП Ткачук О.М.- зернотік с.Купичів
4. ПЛ-10 кВ Л-24-05 від ПС Купичів до РП-03 Маковичі
КТП-171 10:00-16:00
Церква, пункт прийому молока с.Маковичі
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Красностав, вул.: Зелена, Пасічна
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 362
с.Пірванче 09:00-17:00 ФГ "Волиньагроком" КЗС
ФГ "Волиньагроком" Складські приміщення
ФГ "Волиньагроком" Тракторна бригада
ФГ "Волиньагроком" Свинарник 1
Селянське фермерське господарство
Кравчука С.Є. Телятник
ФГ "Волиньагроком" Свинарник 2
Міщук М.Г. Пункт технічного обслуговування
ФГ "Волиньагроком" Башня
Селянське фермерське господарство
Кравчука С.Є.Гараж
Церква с. Пірванче:
вул. Весняна, 1
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 277
с.Квасів 09:00-17:00 Горохівське МСТ Магазин
Церква Церква
Дім молитви Дім молитви
ФОП Обишук Р.С. Кіоск
Квасівська сільська рада Будинок культури с. Квасів:
вул. Центральна
вул. Нова
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с.Волиця ТзОВ Пятидні
2. 10:00-17:00
с.Лежниця вул.Центральна
Камінь-Каширський район
1. КТП-349 Л-1, Л-3 10:00 – 17:00 К-Каширське МСТ (магазин). с.Видерта, вул.Ковельська,
вул.Шевченка,
2. КТП-58 Л-1, Л-2 10:00 – 17:00 с.Кримне, вул.Діброва,
вул.Маяковського.
Ківерцівський район
1 ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ПЛ-10кВ 96-03
КТП-224
ФОП Панасюк Сергій Миколайович
Свято-Михайлівська громада УПЦ КП
СГВК ім. Шевченка
Цуманське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком"
ЗТП-225 с.Липне
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович
КТП-226 с.Липне
с.Липне
КТП-301 с.Липне
СГВК ім. Шевченка
КТП-314 с.Липне
КТП-344 с.Липне
ФОП Гусак Тетяна Михайлівна
СГВК ім. Шевченка
КТП-350 с.Липне
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-436 с.Липне
с.Липне
КТП-444 с.Липне
КТП-445 с.Липне
ФОП Войтович Наталія Андріївна ПЛ-10кВ 96-03
КТП-224 с.Липне
с.Липне
Луцький район
1. КТП-216 09:00-17:00 Релігійна громада ХВЄ,
КЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ" - ФАП с. Воютин вул. Радянська, Вишнева, Космонавтів.
2. КТП-87 09:30-17:00 Милушівське споживче товариство – магазин
ФОП Баранова - магазин
с. Княгининок, вул. Тополева, Черешнева
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ ЩТП-509 9:00-17:00 сМашів
2. ПЛ 04кВ ЩТП 85 9:00-17:00 сЗабужжя
3. ПЛ 10кВ Л 52-02 9:00-17:00 сГуменці,Крушинець,Сильно,Частково Згорани
4. ПЛ 10кВ Л 85-03 9:00-17:00 Магазин, ФАП, Клуб, с.Ладинь Мосир,
школа с.Мосир, Бригада с.Мосир, Цех переробки деревини с.Мосир, КЗС с.Ладинь сЛадинь Мосир
Любешівський район
1. 10:00-17:00 Залізницьке лісництво, магазин с.Залізниця (частково): вул.Рівненська, Л.Українки, Лісова, Шевченка, пров.Поліщука. х.Гряда, х.Дяково, х.Іванчоси, х.Скоморохи
2. ПЛ-10кВ Л-10-07 від ЗТП-89 «Вихід-Підкоромілля» 10:00-17:00 Любешів ВЗ ВД УДППЗ, СГПП «Дружба», ФАП, магазини, насосна, дит.садок с.Підкоромілля (частково): вул.Воз»єднання, Садова, Перемоги
Маневицький район
1. 10:00-17:00 ДП "Городоцьке лісове господарство" лісництво, Маневицьке споживче товариство магазин, клуб, школа, церква, ФОП Нестеренко А.І., ФОП Мусійчук В.В. пилорама, ДП "Городоцьке лісове господарство" котлопункт с. Градиськ
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП №234 10:00-17:00 Школа с. Лісове, вул. Молодіжна
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
магазин «Фортуна»
м.Нововолинськ
вул.Небесної Сотні, 10-16
вул.Маяковського, 21
2. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Грінченка, 1-38
вул.Кримського, 82-92
вул.Лермонтова
3. КТП-60 09:00-17:00 Гаражний масив м.Нововолинськ
вул.Шахтарська, 22, 24
с.Шахтарське (частково)
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,8
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 71
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
9. КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 ГРП-2 с.Любче вул. Тиха
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче магазин, зернотік с.Любче,вул.Молодіжна, Ковельська, Зелена, Садова, А.Савчук
Старовижівський район
1. 9:00-17:00
с. Борзова вул: Центральна
Турійський район
1. 10:00-13:00
13:00-16:40 «Автомістечко» - ФОП Орищук В.П. – торг.павільйон
Турійська с/р- дит.садок, школа, котельня, майстерня, насосна,столова с.м.т.Турійськ вул.Новоковельська,
9-Травня
вул.Жежків, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 10:00-16:00
с.Новосілки
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-187 Л-2 11:00-13:00
ФОП Ткачук О.М.- зернотік с.Купичів
4. ПЛ-10 кВ Л-24-05 від ПС Купичів до РП-03 Маковичі
КТП-171 10:00-16:00
Церква, пункт прийому молока с.Маковичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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