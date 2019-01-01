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ЦВК оголосила про проведення другого туру виборів Президента

ЦВК оголосила про проведення другого туру виборів Президента
В Україні 21 квітня відбудеться другий тур президентських виборів.

Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу в Києві, передає УНН.

"Я наголошую, що буде другий тур. Перед ЦВК стоїть дуже амбітна наступна задача – в часовий проміжок між остаточним підбиттям підсумків і призначеним вже на 21 квітня другим туром є дуже і дуже коротким", - зазначила Сліпачук.

За її словами, наразі ЦВК отримала від дільничних комісій 60% протоколів голосування.

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Теги: вибори, голосування
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