ЦВК оголосила про проведення другого туру виборів Президента





Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу в Києві, передає



"Я наголошую, що буде другий тур. Перед ЦВК стоїть дуже амбітна наступна задача – в часовий проміжок між остаточним підбиттям підсумків і призначеним вже на 21 квітня другим туром є дуже і дуже коротким", - зазначила Сліпачук.



За її словами, наразі ЦВК отримала від дільничних комісій 60% протоколів голосування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 21 квітня відбудеться другий тур президентських виборів.Про це заявила голова ЦВКпід час брифінгу в Києві, передає УНН "Я наголошую, що буде другий тур. Перед ЦВК стоїть дуже амбітна наступна задача – в часовий проміжок між остаточним підбиттям підсумків і призначеним вже на 21 квітня другим туром є дуже і дуже коротким", - зазначила Сліпачук.За її словами, наразі ЦВК отримала від дільничних комісій 60% протоколів голосування.

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