На Волині через жахливі дороги «швидка» запізнюється до хворих
Сьогодні, 11:45
На Волині 31 березня бригади екстреної медичної допомоги здійснили 427 виїздів, 17 з них були безрезультатними.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
За добу на виборчі дільниці Волинської області здійснили 7 виїздів бригад екстреної медичної допомоги.
Лікар-консультант посту Центральної оперативної диспетчерської прийняв та проаналізував 119 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
Диспетчери та лікар-консультант надали 58 порад мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 137 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 9 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- В. Волинському р-ні до села Коритниця;
- Ковельському р-ні до села Ломачанка;
- Ратнівському р-ні до села Тур та 2 випадки до села Височне;
- Старовижівському р-ні до села Мизове;
- Луцькому р-ні до села Скірче та Садів.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 6 випадків гострих коронарних синдромів, надавали допомогу при отруєнні чадним газом у Луцьку та шість разів виїжджали на кримінальний травматизм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
За добу на виборчі дільниці Волинської області здійснили 7 виїздів бригад екстреної медичної допомоги.
Лікар-консультант посту Центральної оперативної диспетчерської прийняв та проаналізував 119 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
Диспетчери та лікар-консультант надали 58 порад мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 137 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 9 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- В. Волинському р-ні до села Коритниця;
- Ковельському р-ні до села Ломачанка;
- Ратнівському р-ні до села Тур та 2 випадки до села Височне;
- Старовижівському р-ні до села Мизове;
- Луцькому р-ні до села Скірче та Садів.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 6 випадків гострих коронарних синдромів, надавали допомогу при отруєнні чадним газом у Луцьку та шість разів виїжджали на кримінальний травматизм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин на смерть переїхав вантажівкою хлопця на Житомирщині
Сьогодні, 11:50
На Волині через жахливі дороги «швидка» запізнюється до хворих
Сьогодні, 11:45
П'яний лучанин вчинив подвійну аварію у Рівному. ФОТО
Сьогодні, 11:44
Відсутність у списках, незаконна агітація та фото бюлетенів: на Волині поліція зареєструвала понад 40 порушень
Сьогодні, 11:35
На Волині випадковий чоловік врятував життя потерпілому в аварії
Сьогодні, 11:28