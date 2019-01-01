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На Волині через жахливі дороги «швидка» запізнюється до хворих

На Волині через жахливі дороги «швидка» запізнюється до хворих
На Волині 31 березня бригади екстреної медичної допомоги здійснили 427 виїздів, 17 з них були безрезультатними.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За добу на виборчі дільниці Волинської області здійснили 7 виїздів бригад екстреної медичної допомоги.

Лікар-консультант посту Центральної оперативної диспетчерської прийняв та проаналізував 119 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.

Диспетчери та лікар-консультант надали 58 порад мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 137 осіб.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 9 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- В. Волинському р-ні до села Коритниця;
- Ковельському р-ні до села Ломачанка;
- Ратнівському р-ні до села Тур та 2 випадки до села Височне;
- Старовижівському р-ні до села Мизове;
- Луцькому р-ні до села Скірче та Садів.

Бригади екстреної медичної допомоги виявили 6 випадків гострих коронарних синдромів, надавали допомогу при отруєнні чадним газом у Луцьку та шість разів виїжджали на кримінальний травматизм.

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Теги: дороги, швидка, Волинь
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