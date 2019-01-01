На Волині через жахливі дороги «швидка» запізнюється до хворих

На Волині 31 березня бригади екстреної медичної допомоги здійснили 427 виїздів, 17 з них були безрезультатними.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.За добу на виборчі дільниці Волинської області здійснили 7 виїздів бригад екстреної медичної допомоги.Лікар-консультант посту Центральної оперативної диспетчерської прийняв та проаналізував 119 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.Диспетчери та лікар-консультант надали 58 порад мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 137 осіб.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 9 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- В. Волинському р-ні до села Коритниця;- Ковельському р-ні до села Ломачанка;- Ратнівському р-ні до села Тур та 2 випадки до села Височне;- Старовижівському р-ні до села Мизове;- Луцькому р-ні до села Скірче та Садів.Бригади екстреної медичної допомоги виявили 6 випадків гострих коронарних синдромів, надавали допомогу при отруєнні чадним газом у Луцьку та шість разів виїжджали на кримінальний травматизм.