До ПЦУ вже перейшли 505 парафій
Сьогодні, 11:26
Станом на 1 квітня до Православної церкви України перейшло 505 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.
Про це свідчать дані карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, - передає УНН.
Так, за даними карти, до ПЦУ 29 березня перейшла парафія у Миколаївській області, зокрема, Свято-Михайлівська церква м. Первомайськ.
Крім того, на минулому тижні до ПЦУ перейшли – Свято-Іуліанівська церква с. Соломіївка та Свято-Преображенська церква с. Кураш у Рівненській області, Свято-Миколаївська церква с. Переспа у Волинській області, церква Іоана Богослова с. Небіж у Житомирській області, громада с. Чечеліївки Кропивницької області, Церква Св. вмч. Димитрія с. Пилиповичі у Київській області, Церква Святої Тамари с. Тамарине у Миколаївській області, Церква Покрови Божої Матері с. Лісоводи у Хмельницькій області.
Нагадаємо, управління Кримської єпархії помісної УПЦ отримало від окупаційної влади листа про дострокове розірвання договору оренди на будівлю, де розташований єдиний в Сімферополі храм Православної церкви України.
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Про це свідчать дані карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, - передає УНН.
Так, за даними карти, до ПЦУ 29 березня перейшла парафія у Миколаївській області, зокрема, Свято-Михайлівська церква м. Первомайськ.
Крім того, на минулому тижні до ПЦУ перейшли – Свято-Іуліанівська церква с. Соломіївка та Свято-Преображенська церква с. Кураш у Рівненській області, Свято-Миколаївська церква с. Переспа у Волинській області, церква Іоана Богослова с. Небіж у Житомирській області, громада с. Чечеліївки Кропивницької області, Церква Св. вмч. Димитрія с. Пилиповичі у Київській області, Церква Святої Тамари с. Тамарине у Миколаївській області, Церква Покрови Божої Матері с. Лісоводи у Хмельницькій області.
Нагадаємо, управління Кримської єпархії помісної УПЦ отримало від окупаційної влади листа про дострокове розірвання договору оренди на будівлю, де розташований єдиний в Сімферополі храм Православної церкви України.
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