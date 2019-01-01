вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До ПЦУ вже перейшли 505 парафій

До ПЦУ вже перейшли 505 парафій
Станом на 1 квітня до Православної церкви України перейшло 505 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.

Про це свідчать дані карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, - передає УНН.

Так, за даними карти, до ПЦУ 29 березня перейшла парафія у Миколаївській області, зокрема, Свято-Михайлівська церква м. Первомайськ.

Крім того, на минулому тижні до ПЦУ перейшли – Свято-Іуліанівська церква с. Соломіївка та Свято-Преображенська церква с. Кураш у Рівненській області, Свято-Миколаївська церква с. Переспа у Волинській області, церква Іоана Богослова с. Небіж у Житомирській області, громада с. Чечеліївки Кропивницької області, Церква Св. вмч. Димитрія с. Пилиповичі у Київській області, Церква Святої Тамари с. Тамарине у Миколаївській області, Церква Покрови Божої Матері с. Лісоводи у Хмельницькій області.

Нагадаємо, управління Кримської єпархії помісної УПЦ отримало від окупаційної влади листа про дострокове розірвання договору оренди на будівлю, де розташований єдиний в Сімферополі храм Православної церкви України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЦУ, церква
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відсутність у списках, незаконна агітація та фото бюлетенів: на Волині поліція зареєструвала понад 40 порушень
Сьогодні, 11:35
На Волині випадковий чоловік врятував життя потерпілому в аварії
Сьогодні, 11:28
До ПЦУ вже перейшли 505 парафій
Сьогодні, 11:26
ЦВК оголосила про проведення другого туру виборів Президента
Сьогодні, 11:02
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
Громада церкви на Волині разом зі священиком офіційно перейшла до ПЦУ Громада церкви на Волині разом зі священиком офіційно перейшла до ПЦУ
27 березень, 07:23
Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО Як у Кульчині разом з Михаїлом люди вперше українською молилися. ФОТО
25 березень, 13:34
Громада Переспи вирішила відректися від Московського патріархату Громада Переспи вирішила відректися від Московського патріархату
24 березень, 16:41
Повідомили, які ще волинські громади залишили Московський патріархат Повідомили, які ще волинські громади залишили Московський патріархат
21 березень, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин на смерть переїхав вантажівкою хлопця на Житомирщині
Сьогодні, 11:50
 0
На Волині через жахливі дороги «швидка» запізнюється до хворих
Сьогодні, 11:45
 0
П'яний лучанин вчинив подвійну аварію у Рівному. ФОТО
Сьогодні, 11:44
 0
Відсутність у списках, незаконна агітація та фото бюлетенів: на Волині поліція зареєструвала понад 40 порушень
Сьогодні, 11:35
 0
На Волині випадковий чоловік врятував життя потерпілому в аварії
Сьогодні, 11:28
 0
Медіа
відео
1/8