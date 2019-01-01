На Волині випадковий чоловік врятував життя потерпілому в аварії

Учора, 31 березня, у Нововолинську трапилася аварія, у якій сильно постраждав чоловік. Ще до приїзду «швидкої» водій, що проїжджав поруч, надав допомогу потерпілому, чим врятував йому життя.Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Так, за інформацією медиків, водій, який проїжджав поруч, наклав кровоспинний джгут потерпілому з травматичною ампутацією лівої гомілки. Цим він врятував його від крововтрати.Далі ж хворого з шийним коміром на дошці з внутрівенним доступом бригада екстреної медичної допомоги доставила у Нововолинську центральну міську лікарню.До слова, загалом за добу медики здійснили 7 виїздів з приводу ДТП.