Відсутність у списках, незаконна агітація та фото бюлетенів: на Волині поліція зареєструвала понад 40 порушень

Протягом минулої доби, в день голосування, органи поліції у Волинській області зареєстрували 42 заяви та повідомлення, пов’язанні з виборчим процесом.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Десять із них стосуються відсутності даних громадян у виборчих списках у Луцьку, Ковелі, Ківерцівському, Камінь-Каширському, Маневицькому та Любешівському районах, п’ять – проведення незаконної агітації в Луцьку, Горохові та Турійську, ще п’ять – фотографування виборцями бюлетенів у Луцьку та Володимирі-Волинському.Також поліція зареєструвала одне повідомлення щодо ймовірного підкупу виборців в обласному центрі.Поліцейські 19 заяв та повідомлень розглянули та прийняли рішення відповідно до Закону України «Про звернення громадян». За рештою – триває перевірка.Наразі поліцейські продовжують нести службу в посиленому режимі, вони забезпечують охорону бюлетенів та протоколів під час транспортування з дільничних виборчих комісій до окружних виборчих комісій, здійснюють охорону публічної безпеки та правопорядку на ОВК.