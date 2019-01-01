Відсутність у списках, незаконна агітація та фото бюлетенів: на Волині поліція зареєструвала понад 40 порушень
Сьогодні, 11:35
Протягом минулої доби, в день голосування, органи поліції у Волинській області зареєстрували 42 заяви та повідомлення, пов’язанні з виборчим процесом.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Десять із них стосуються відсутності даних громадян у виборчих списках у Луцьку, Ковелі, Ківерцівському, Камінь-Каширському, Маневицькому та Любешівському районах, п’ять – проведення незаконної агітації в Луцьку, Горохові та Турійську, ще п’ять – фотографування виборцями бюлетенів у Луцьку та Володимирі-Волинському.
Також поліція зареєструвала одне повідомлення щодо ймовірного підкупу виборців в обласному центрі.
Поліцейські 19 заяв та повідомлень розглянули та прийняли рішення відповідно до Закону України «Про звернення громадян». За рештою – триває перевірка.
Наразі поліцейські продовжують нести службу в посиленому режимі, вони забезпечують охорону бюлетенів та протоколів під час транспортування з дільничних виборчих комісій до окружних виборчих комісій, здійснюють охорону публічної безпеки та правопорядку на ОВК.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Десять із них стосуються відсутності даних громадян у виборчих списках у Луцьку, Ковелі, Ківерцівському, Камінь-Каширському, Маневицькому та Любешівському районах, п’ять – проведення незаконної агітації в Луцьку, Горохові та Турійську, ще п’ять – фотографування виборцями бюлетенів у Луцьку та Володимирі-Волинському.
Також поліція зареєструвала одне повідомлення щодо ймовірного підкупу виборців в обласному центрі.
Поліцейські 19 заяв та повідомлень розглянули та прийняли рішення відповідно до Закону України «Про звернення громадян». За рештою – триває перевірка.
Наразі поліцейські продовжують нести службу в посиленому режимі, вони забезпечують охорону бюлетенів та протоколів під час транспортування з дільничних виборчих комісій до окружних виборчих комісій, здійснюють охорону публічної безпеки та правопорядку на ОВК.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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