вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відсутність у списках, незаконна агітація та фото бюлетенів: на Волині поліція зареєструвала понад 40 порушень

Відсутність у списках, незаконна агітація та фото бюлетенів: на Волині поліція зареєструвала понад 40 порушень
Протягом минулої доби, в день голосування, органи поліції у Волинській області зареєстрували 42 заяви та повідомлення, пов’язанні з виборчим процесом.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Десять із них стосуються відсутності даних громадян у виборчих списках у Луцьку, Ковелі, Ківерцівському, Камінь-Каширському, Маневицькому та Любешівському районах, п’ять – проведення незаконної агітації в Луцьку, Горохові та Турійську, ще п’ять – фотографування виборцями бюлетенів у Луцьку та Володимирі-Волинському.

Також поліція зареєструвала одне повідомлення щодо ймовірного підкупу виборців в обласному центрі.

Поліцейські 19 заяв та повідомлень розглянули та прийняли рішення відповідно до Закону України «Про звернення громадян». За рештою – триває перевірка.

Наразі поліцейські продовжують нести службу в посиленому режимі, вони забезпечують охорону бюлетенів та протоколів під час транспортування з дільничних виборчих комісій до окружних виборчих комісій, здійснюють охорону публічної безпеки та правопорядку на ОВК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, порушення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині через жахливі дороги «швидка» запізнюється до хворих
Сьогодні, 11:45
П'яний лучанин вчинив подвійну аварію у Рівному. ФОТО
Сьогодні, 11:44
Відсутність у списках, незаконна агітація та фото бюлетенів: на Волині поліція зареєструвала понад 40 порушень
Сьогодні, 11:35
На Волині випадковий чоловік врятував життя потерпілому в аварії
Сьогодні, 11:28
До ПЦУ вже перейшли 505 парафій
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
У Луцьку до ОВК привезли «протоколи з майбутнього» У Луцьку до ОВК привезли «протоколи з майбутнього»
Сьогодні, 02:20
Реакція волинян на результати екзит-полів виборів Президента Реакція волинян на результати екзит-полів виборів Президента
Сьогодні, 01:39
У селі на Волині – несподіваний лідер виборів У селі на Волині – несподіваний лідер виборів
Сьогодні, 01:01
Найпізніше в Україні закрилася виборча дільниця на Волині Найпізніше в Україні закрилася виборча дільниця на Волині
31 березень, 22:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин на смерть переїхав вантажівкою хлопця на Житомирщині
Сьогодні, 11:50
 0
На Волині через жахливі дороги «швидка» запізнюється до хворих
Сьогодні, 11:45
 0
П'яний лучанин вчинив подвійну аварію у Рівному. ФОТО
Сьогодні, 11:44
 0
Відсутність у списках, незаконна агітація та фото бюлетенів: на Волині поліція зареєструвала понад 40 порушень
Сьогодні, 11:35
 0
На Волині випадковий чоловік врятував життя потерпілому в аварії
Сьогодні, 11:28
 0
Медіа
відео
1/8