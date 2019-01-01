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П'яний лучанин вчинив подвійну аварію у Рівному. ФОТО

П'яний лучанин вчинив подвійну аварію у Рівному. ФОТО
У Рівному трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі лучанина. В результаті аварії травмувалася дівчина.

Інцидент стався учора, 31 березня, на вулиці Курчатова та Соборна, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Так, близько 16 години 54-річний житель Луцька, водій Fiat Doblo, поблизу перехрестя з круговим рухом на вулиці Курчатова виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen LT 35 під керуванням 52-річного рівнянина та автомобілем KIA Rio, за кермом якого перебував 26-річний житель Рівного.

Унаслідок ДТП травмувалася пасажирка автомобіля KIA, 26-річна рівнянка. У неї медики діагностували тупу травму живота.

Відповідно до медичного освідування водій автомобіля Fiat Doblo перебував у стані алкогольного сп’яніння, алкотестер показав 2,01 проміле.

П'яний лучанин вчинив подвійну аварію у Рівному. ФОТО
П'яний лучанин вчинив подвійну аварію у Рівному. ФОТО
П'яний лучанин вчинив подвійну аварію у Рівному. ФОТО
П'яний лучанин вчинив подвійну аварію у Рівному. ФОТО

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Теги: аварія, лучанин, Рівне
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