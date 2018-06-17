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Волинь – у вогні: в області тривають масові підпали трави

Волинь – у вогні: в області тривають масові підпали трави
Протягом 31 березня на території Волинської області зафіксували пожежу на торф’янику та 7 випадків загорань сухої рослинності.

Про це інформує прес-служба управління ДСНС у Волинській області.

Зокрема, надзвичайники отримали повідомлення про пожежу на торф’янику поблизу села Галузія Маневицького району, що відноситься до Прилісненської ОТГ, до служби «101» надійшло о 9:00. Для гасіння пожежі виїхала чергова варта Державної пожежно-рятувальної частини №13 Управління ДСНС у Волинській області, працівники лісової пожежної охорони, інженерна техніка ДП «Волиньторф». Завдяки спільним зусиллям пожежу вдалось ліквідувати того ж дня. Ймовірна причина загорання – необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

Окрім того, 31 березня о 15:23 надійшло повідомлення про горіння сухої трави на площі півгектара в селі Сирники Луцького району. Для гасіння пожежі прибули вогнеборці 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Працівники екологічної інспекції та фахівці цивільного захисту встановили, що загорання спричинене жителем смт Рокині Олександром Р., 1971 р.н.

Того ж дня трапилось два випадки загорання сухої трави у Ковельському районі. Зокрема у с. Поповичі виникло загорання чагарників та сухої трави на площі 0,15 га, у с. Свидники – загорання чагарників та сухої трави на площі 1,2 га. Пожежі ліквідовані вогнеборцями 21-го Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби. Ймовірно, пожежі трапились через необережне поводження з вогнем поки що невстановленої особи.

Близько 17-ї години виникло загорання сухої трави в м. Луцьк на вулиці Глушець на площі 0,3 га. Пожежу ліквідували бійці 25-ї ДПРЧ м.Луцька. З’ясувалось, що лихо спричинив 42-річний громадянин Олександр Г. через необережне поводження з вогнем.

Ввечері 31 березня виникли загорання сухої трави на площі півгектара в с.Пальче Ківерцівського району, на площі близько гектара у с. Рудка Старовижівського району, а також пожежа очерету в смт Турійськ на площі 0,5га. Для ліквідації пожеж залучались підрозділи Державної пожежно-рятувальної служби з відповідних райцентрів, причиною загорань стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

1 квітня о 00:34 надійшло повідомлення про загорання сухої трави на площі 0,7 га поблизу с. Мовники. Іваничівського району. Пожежа ліквідована 5-ю Державною пожежно-рятувальної частиною м.Нововолинськ.

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Теги: пожежа, суха трава, торф, Волинь
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