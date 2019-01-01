У Луцьку вперше видалили тромб з мозкової артерії. ФОТО





Про це повідомляє видання "



76-річна пацієнтка поступила до медзакладу у вкрай важкому стані. У неї розвинувся ішемічний інсульт через повну закупорку тромбом однієї з артерій мозку, - розповів нейрохірург Євген Вольга.



Для лікування жінки медики використали інноваційну методику – тромбоекстракцію. Тромб видалили спеціальним катетером, який ввели через стегнову артерію під наглядом ангіографа – рентгенологічного апарату. Кровопостачання ураженої ділянки мозку вдалось відновити.







Медик наголошує, що такий метод лікування можна застосовувати лише протягом шести годин з моменту виникнення перших симптомів. Інакше ураження мозку будуть незворотніми.







Також з минулого року у міській лікарні проводять стентування (розширення спеціальними конструкціями) судин, що постачають кров у мозок. Найчастіше артерії сильно звужують атеросклеротичні бляшки, внаслідок чого погіршується кровопостачання мозку. Раніше такі процедури робили лише на судинах серця.



Наприклад, нещодавно стентування сонної артерії провели 50-річному пацієнту, в якого виник інсульт через бляшку. Чоловік поступив до лікарні у вкрай важкому стані: у нього була паралізована половина тіла, відсутнє розуміння мови та можливість говорити. Медикаментозне лікування та реабілітація значно покращили його стан.







А за два тижні пацієнту через катетер ввели в артерію стент і тим самим знизили вірогідність виникнення повторних інсультів, які зазвичай викликають значно серйозніші ураження.



Євген Вольга розповідає, що найбільше схильні до виникнення інсультів люди, що страждають на церебральний атеросклероз та мають високий артеріальний тиск. Щоб уникнути тяжких наслідків для здоров’я, варто регулярно звертатись до свого сімейного лікаря, контролювати рівень холестерину, а також артеріальний тиск.



Серед симптомів інсульту: сплутана свідомість і мова, викривлена міміка, паралізація однієї руки чи ноги. Якщо ви помітили такі симптоми, негайно викликайте «швидку допомогу». Чим швидше буде надана допомога, тим менше незворотніх уражень мозку виникне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській клінічній лікарні вперше видалили тромб, який закупорив артерію головного мозку.Про це повідомляє видання " Перший ".76-річна пацієнтка поступила до медзакладу у вкрай важкому стані. У неї розвинувся ішемічний інсульт через повну закупорку тромбом однієї з артерій мозку, - розповів нейрохірургДля лікування жінки медики використали інноваційну методику – тромбоекстракцію. Тромб видалили спеціальним катетером, який ввели через стегнову артерію під наглядом ангіографа – рентгенологічного апарату. Кровопостачання ураженої ділянки мозку вдалось відновити.Медик наголошує, що такий метод лікування можна застосовувати лише протягом шести годин з моменту виникнення перших симптомів. Інакше ураження мозку будуть незворотніми.Також з минулого року у міській лікарні проводять стентування (розширення спеціальними конструкціями) судин, що постачають кров у мозок. Найчастіше артерії сильно звужують атеросклеротичні бляшки, внаслідок чого погіршується кровопостачання мозку. Раніше такі процедури робили лише на судинах серця.Наприклад, нещодавно стентування сонної артерії провели 50-річному пацієнту, в якого виник інсульт через бляшку. Чоловік поступив до лікарні у вкрай важкому стані: у нього була паралізована половина тіла, відсутнє розуміння мови та можливість говорити. Медикаментозне лікування та реабілітація значно покращили його стан.А за два тижні пацієнту через катетер ввели в артерію стент і тим самим знизили вірогідність виникнення повторних інсультів, які зазвичай викликають значно серйозніші ураження.Євген Вольга розповідає, що найбільше схильні до виникнення інсультів люди, що страждають на церебральний атеросклероз та мають високий артеріальний тиск. Щоб уникнути тяжких наслідків для здоров’я, варто регулярно звертатись до свого сімейного лікаря, контролювати рівень холестерину, а також артеріальний тиск.Серед симптомів інсульту: сплутана свідомість і мова, викривлена міміка, паралізація однієї руки чи ноги. Якщо ви помітили такі симптоми, негайно викликайте «швидку допомогу». Чим швидше буде надана допомога, тим менше незворотніх уражень мозку виникне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію