Антициклон в Україні: синоптики розповіли про погоду у найближчі дні
Сьогодні, 12:30
В Україні в ніч на 2 квітня температура повітря знизиться до -3 градусів, а вдень у середньому буде +10.
Про це написала на своїй сторінці у facebook синоптик Наталка Діденко.
"Антициклон на ім`я Jana організує завтра сонячну погоду, лише на Сході хвіст атмосферного фронту може принести невеликий дощ і подекуди навіть мокрий сніг. Сильний північно-східний вітер очікується на Півдні, Сході та в центральних областях", - йдеться у повідомлені.
За словам синоптика, потепління передбачається ближче до вихідних, у кінці тижня.
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Про це написала на своїй сторінці у facebook синоптик Наталка Діденко.
"Антициклон на ім`я Jana організує завтра сонячну погоду, лише на Сході хвіст атмосферного фронту може принести невеликий дощ і подекуди навіть мокрий сніг. Сильний північно-східний вітер очікується на Півдні, Сході та в центральних областях", - йдеться у повідомлені.
За словам синоптика, потепління передбачається ближче до вихідних, у кінці тижня.
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