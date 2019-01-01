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Антициклон в Україні: синоптики розповіли про погоду у найближчі дні

Антициклон в Україні: синоптики розповіли про погоду у найближчі дні
В Україні в ніч на 2 квітня температура повітря знизиться до -3 градусів, а вдень у середньому буде +10.

Про це написала на своїй сторінці у facebook синоптик Наталка Діденко.

"Антициклон на ім`я Jana організує завтра сонячну погоду, лише на Сході хвіст атмосферного фронту може принести невеликий дощ і подекуди навіть мокрий сніг. Сильний північно-східний вітер очікується на Півдні, Сході та в центральних областях", - йдеться у повідомлені.

За словам синоптика, потепління передбачається ближче до вихідних, у кінці тижня.


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Теги: погода, синоптики
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