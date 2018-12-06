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Куди тільки не сунули гроші: на Волині п'яні чоловіки хотіли відкупитися від поліції

Куди тільки не сунули гроші: на Волині п'яні чоловіки хотіли відкупитися від поліції
У ніч на 1 квітня у селі Ворона Ковельського району, полісмени прибули на виклик про те, що водій ВАЗ, очевидно, перебуває в стані сп’яніння.

Інспектори приїхали на місце та помітили автомобіль, водій якого рухався з вимкненими задніми габаритними ліхтарями.

Коли його зупинили, почули від чоловіка сильний запах алкоголю, про п’яний стан свідчили і хитка хода, незрозуміла мова, порушена координація рухів.

З’ясували, що йому 30 років, проживає в Турійському районі, поруч з ним були ще двоє «товаришів по чарці».

Порушнику повідомили про розгляд справи про адмінправопорушення за ст. 130 КУпАП, однак той почав наполегливо пропонувати неправомірну вигоду поліцейським. Його попередили про кримінальну відповідальність за таке, однак він і його друзі не зупинялись.

Куди тільки не сунули гроші чоловіки: і під контейнер для пристрою драгер, і в багажне відділення, і в руки, - ніяк не могли заспокоїтись.

Врешті, патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, аби належним чином зафіксувати спробу дачі хабара службовим особам.

Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність.

Окрім того, на водія оформили протокол за ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).

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Теги: Волинь, хабар, водій
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