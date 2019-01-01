Хто переміг на виборах у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 12:36
ЦВК обробила 100 % протоколів на ТВО № 22 (Луцьк).
Про це йдеться на сайті виборчої комісії.
Загалом участь у голосуванні взяли 108 979 виборців Луцька.
Володимир Зеленський з невеликим відривом від Петра Порошенка посів перше місце - 22.58 %. Тоді як у чинного Президента - 21.18 %.
На третій позиції знаходиться Юлія Тимошенко із результатом у 15.07 %.
Нагадаємо, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур виборів Президента України.
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Про це йдеться на сайті виборчої комісії.
Загалом участь у голосуванні взяли 108 979 виборців Луцька.
Володимир Зеленський з невеликим відривом від Петра Порошенка посів перше місце - 22.58 %. Тоді як у чинного Президента - 21.18 %.
На третій позиції знаходиться Юлія Тимошенко із результатом у 15.07 %.
Нагадаємо, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур виборів Президента України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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