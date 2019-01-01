Хто переміг на виборах у Луцьку. ОФІЦІЙНО





Про це йдеться на сайті виборчої комісії.



Загалом участь у голосуванні взяли 108 979 виборців Луцька.



Володимир Зеленський з невеликим відривом від Петра Порошенка посів перше місце - 22.58 %. Тоді як у чинного Президента - 21.18 %.



На третій позиції знаходиться Юлія Тимошенко із результатом у 15.07 %.



Нагадаємо,

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