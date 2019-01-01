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Хто переміг на виборах у Луцьку. ОФІЦІЙНО

Хто переміг на виборах у Луцьку. ОФІЦІЙНО
ЦВК обробила 100 % протоколів на ТВО № 22 (Луцьк).

Про це йдеться на сайті виборчої комісії.

Загалом участь у голосуванні взяли 108 979 виборців Луцька.

Володимир Зеленський з невеликим відривом від Петра Порошенка посів перше місце - 22.58 %. Тоді як у чинного Президента - 21.18 %.

На третій позиції знаходиться Юлія Тимошенко із результатом у 15.07 %.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур виборів Президента України.

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Теги: вибори, результати, Луцьк
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