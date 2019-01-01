За кого виборці віддали свої голоси у Нововолинську
Сьогодні, 12:40
Віддати свій голос за Президента України в Нововолинську прийшли 24 848 виборців. Відома трійка лідерів за паралельними підрахунками.
Станом на 10:00 ОВК у Володимирі-Волинському опрацювала 67,11 % протоколів дільничних виборчих комісій. Підрахунок результатів виборів триває у ЦВК, - пише Буг.
За паралельними підрахунками нововолинці найбільше голосів віддали за трійку лідерів. За Володимира Зеленського проголосували 26,2%, за Юлію Тимошенко – 20,4 %, за Петра Порошенка – 15,6 %.
До списку виборців на ДВК у Нововолинську та селищі Благодатне було включено 38 369 чоловік, на вибори прийшли 24 848.
Нагадаємо, 1-го квітня ОВК №19 продовжує приймати бюлетні, станом на 10:00 опрацювала 67,11% протоколів.
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Станом на 10:00 ОВК у Володимирі-Волинському опрацювала 67,11 % протоколів дільничних виборчих комісій. Підрахунок результатів виборів триває у ЦВК, - пише Буг.
За паралельними підрахунками нововолинці найбільше голосів віддали за трійку лідерів. За Володимира Зеленського проголосували 26,2%, за Юлію Тимошенко – 20,4 %, за Петра Порошенка – 15,6 %.
До списку виборців на ДВК у Нововолинську та селищі Благодатне було включено 38 369 чоловік, на вибори прийшли 24 848.
Нагадаємо, 1-го квітня ОВК №19 продовжує приймати бюлетні, станом на 10:00 опрацювала 67,11% протоколів.
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