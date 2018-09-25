Волинянка виборола «бронзу» на чемпіонаті України з вільної боротьби
Сьогодні, 12:59
Ковельчанка Анастасія Падошик стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату України з вільної боротьби, який відбувся 25-28 березня у Харкові.
Виступала спортсменка у ваговій категорії 57 кг, - пише Ковельська міська рада.
Достроково перемігши трьох суперниць, у півфіналі поступилась за останньою результативною дією (рахунок поєдинку 2:2) борчині з Донеччини.
У фіналі за третє місце Настя у напруженій боротьбі здобула перемогу над представницею Дніпропетровщини і отримала «бронзу».
Відділ фізичної культури та спорту
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Виступала спортсменка у ваговій категорії 57 кг, - пише Ковельська міська рада.
Достроково перемігши трьох суперниць, у півфіналі поступилась за останньою результативною дією (рахунок поєдинку 2:2) борчині з Донеччини.
У фіналі за третє місце Настя у напруженій боротьбі здобула перемогу над представницею Дніпропетровщини і отримала «бронзу».
Відділ фізичної культури та спорту
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