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Волинянка виборола «бронзу» на чемпіонаті України з вільної боротьби

Волинянка виборола «бронзу» на чемпіонаті України з вільної боротьби
Ковельчанка Анастасія Падошик стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату України з вільної боротьби, який відбувся 25-28 березня у Харкові.

Виступала спортсменка у ваговій категорії 57 кг, - пише Ковельська міська рада.

Достроково перемігши трьох суперниць, у півфіналі поступилась за останньою результативною дією (рахунок поєдинку 2:2) борчині з Донеччини.

У фіналі за третє місце Настя у напруженій боротьбі здобула перемогу над представницею Дніпропетровщини і отримала «бронзу».


Відділ фізичної культури та спорту

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Теги: волинянка, бронза, спорт
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