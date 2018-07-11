До нововолинської лікарні за тиждень потрапило 25 людей з травмами

У нововолинську лікарню за минулий тиждень ( з 25 по 31 березня) звернулося 300 людей.Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.Так, госпіталізовано було 201 осіб:• з інфарктом міокарда 1;• з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;• госпіталізовано з травмами різного характеру 6.У приймальному відділенні надали медичну допомогу 139 хворим. А хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру було 4.На стан алкогольного та наркотичного сп’яніння було оглянуто 6.В поліклініці провели 23 операцій. І надали медичну допомогу 25 особам з невиробничими та побутовими травмами, 2 потерпілим з тілесними ушкодженнями кримінального характеру.