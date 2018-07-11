До нововолинської лікарні за тиждень потрапило 25 людей з травмами
Сьогодні, 13:31
У нововолинську лікарню за минулий тиждень ( з 25 по 31 березня) звернулося 300 людей.
Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.
Так, госпіталізовано було 201 осіб:
• з інфарктом міокарда 1;
• з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;
• госпіталізовано з травмами різного характеру 6.
У приймальному відділенні надали медичну допомогу 139 хворим. А хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру було 4.
На стан алкогольного та наркотичного сп’яніння було оглянуто 6.
В поліклініці провели 23 операцій. І надали медичну допомогу 25 особам з невиробничими та побутовими травмами, 2 потерпілим з тілесними ушкодженнями кримінального характеру.
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Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.
Так, госпіталізовано було 201 осіб:
• з інфарктом міокарда 1;
• з гострим порушенням мозкового кровообігу 6;
• госпіталізовано з травмами різного характеру 6.
У приймальному відділенні надали медичну допомогу 139 хворим. А хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру було 4.
На стан алкогольного та наркотичного сп’яніння було оглянуто 6.
В поліклініці провели 23 операцій. І надали медичну допомогу 25 особам з невиробничими та побутовими травмами, 2 потерпілим з тілесними ушкодженнями кримінального характеру.
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