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MONATIK відзначає 33-річчя: як простий хлопець з Луцька підкорив Україну

MONATIK відзначає 33-річчя: як простий хлопець з Луцька підкорив Україну
У понеділок, 1 квітня, мультиартист MONATIK (Дмитро Монатік), якого назвали найкращим співаком за версією премії YUNA, відзначає 33-річчя.

Про те, як простому хлопцеві з провінційного містечка вдалося підкорити всю Україну, написала Аліна Ольхович для tochka.net.

Дмитро Монатік народився в Луцьку Волинської області та вже з дитинства почав цікавитися танцями. Зокрема, брейк-дансом. Будучи підлітком Діма почав танцювати в луцькому брейк-данс колектив DBS Crew.

У 2003 році майбутній артист закінчив школу і вступив на юридичний факультет Міжрегіональної академії управлінням персоналу, який закінчив і навіть деякий час попрацював за професією. Музичної освіти у Монатіка немає.

Незважаючи на далеку від музики професію, Діма робив все для того, щоб стати артистом. Наприклад, у 2008 році він прийшов на кастинг "Фабрики зірок-2" і хоча в проект його не взяли, талановитого хлопця забрала до себе в балет Наталя Могилевська.

У наступному ж році Діма зібрав гурт Monatique, який виступав по клубах зі своїм авторським репертуаром, а паралельно був одним з головних танцюристів балетного проекту D'arts.



При цьому Діма продовжив участь у талант-шоу. Він приходив на "Танцюють всі" і "Х-фактор".





У 2011 році Монатік зняв кліп на пісню "ТайУлетаю", який став проривом в музичній кар'єрі артиста.



Паралельно з розвитком власної кар'єри, Діма писав пісні для своїх колег. Відома пісня "40 градусов", яку виконує Світлана Лобода, була написана Монатіком.

"Історія цієї пісні досить проста. Я задумався про те, як хотів би, щоб жінка заспівала про мене. Мені не хотілося простих слів: "любов, ти моя любов". Я писав про першу стадію любові, коли ти не розумієш, що закоханий, але тобі вже подобається про це говорити. Це якась предлюбов, перші емоції. Я хотів, щоб так заспівали про мене", -
говорив MONATIK.



Крім Лободи, пісні Монатіка виконували Анна Седокова, Єва Бушміна, Аліна Гросу, Діма Білан, Серьога.



У 2015 році Дмитро став "Проривом року" за версією M1 Music Awards, а вже в наступному році - "Співаком року".



У 2017 році MONATIK з англомовною версією пісні "Кружит" (Spinning) відкрив перший півфінал 62-го міжнародного конкурсу пісні Євробачення, що проходив у Києві. Його виступ вразило не тільки українців, а й усіх європейських глядачів.



Артист випустив уже два альбоми, які були дуже високо оцінені критиками і публікою. У 2018 році MONATIK зібрав столичний Палац спорту, а вже 1 червня виступить на "Олімпійському" з презентацією довгоочікуваного третього альбому. Пісні артиста знають і люблять не тільки в Україні, а й далеко за її межами - він регулярно виступає в Європі і США.



Колись учасник талант-шоу зараз і сам є зоряним наставником проектів "Голос. Діти" і "Голос країни-9", а також членом журі шоу "Танці з зірками". У 2017 році саме підопічна Монатика - Данелія Тулешова - перемогла в "Голосі. Діти".



Діма Монатік одружений на Ірині Демічевій. Вони виховують двох дітей.


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Теги: Монатік, Луцьк
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