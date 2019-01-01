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На Волині за минулий тиждень на грип захворіли понад 3000 дітей

На Волині за минулий тиждень на грип захворіли понад 3000 дітей
На Волині за останній тиждень майже 5 тисяч людей захворіли на ГРВІ та грипом.

Про це інформує «Волинський ОЛЦ МОЗ України».

Відтак, захворюваність в порівнянні з минулим тижнем знизилась на 4%. Інтенсивний показник захворюваності нижчий епідемічного порогу на 24%.

Локальне перевищення епідемічного порогу зафіксовано лише у Рожищенському районі (17%). Найнижчі показники захворюваності у Іваничівському, Локачинському, Луцькому, Ратнівському, Любешівському районах.

Серед захворілих за попередній тиждень, 70% становлять діти до 17 років (3194 осіб). Закладів, у котрих тимчасово призупинено навчально-виховний процес в зв’язку із відсутністю дітей по хворобі на ГРВІ та грип, на сьогодні в області немає.

Кількість госпіталізованих в порівнянні з минулим тижнем зменшилась майже на 10% та становить 84 особи проти 92.

З початку епідемічного сезону, котрий розпочався 1 жовтня 2018 року перехворіло понад 138 тис. волинян – це 13,3% населення області.

Інтенсивний показник захворюваності за тиждень на 14% нижчий рівня аналогічного періоду минулого року. Традиційно в цей період на Волині починається поступове зниження захворюваності до сезонних рівнів.

В нинішньому епідемічному сезоні фахівцями вірусологічної лабораторії досліджено зразки матеріалу від 45 пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, 24,4 % із них виявилися позитивними. Серед усіх знахідок абсолютно домінують віруси грипу типу А. Саме цей вірус визначено у 11 волинян.

З 1 жовтня 2018 року проти грипу на Волині вакциновано 1428 осіб, в т. ч. 229 дітей до 17років (16% від загальної кількості). Прищеплено лише 0,14% населення області.

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Теги: Волинь, грип
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