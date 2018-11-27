У Києві чоловік скоїв самогубство на мосту





Про це журналісту



"Виявили чоловіка, повішеним на шнурку без взуття. Ознак насильницької смерті немає. На місце виїжджали поліцейські, провели огляд місця події, опитали свідків, забрали тіло на подальшу експертизу", - відповіли у поліції на питання, чи знайшли повішеним на мосту чоловіка у Святошинському районі.



Даних про чоловіка немає.



За попередньою кваліфікацією справа розслідується як самогубство за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Святошинському районі Києва чоловік повісився на мосту.Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва."Виявили чоловіка, повішеним на шнурку без взуття. Ознак насильницької смерті немає. На місце виїжджали поліцейські, провели огляд місця події, опитали свідків, забрали тіло на подальшу експертизу", - відповіли у поліції на питання, чи знайшли повішеним на мосту чоловіка у Святошинському районі.Даних про чоловіка немає.За попередньою кваліфікацією справа розслідується як самогубство за ст. 115 Кримінального кодексу України.

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