У Луцьку 10 людей проголосували за Насірова
Сьогодні, 14:05
У Луцьку десятеро людей віддали свої голоси за екс-голову фіскальної служби Романа Насірова під час виборів Президента України учора, 31 березня.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
Згідно з даними опрацьованих протоколів, в Україні Насіров набрав 0,01% (1840 голосів) та перебуває на останньому місці президентської гонки.
До слова, для прикладу у Кропивницькому за Романа Насірова проголосували лише троє людей.
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Нагадаємо, екс-голову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування "газової справи" екс-депутата Олександра Онищенка, проте через два тижні відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.
Довідка:
Насірова обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.
31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення поновити Насірова на цій посаді. Кабмін оскаржив це рішення.
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Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
Згідно з даними опрацьованих протоколів, в Україні Насіров набрав 0,01% (1840 голосів) та перебуває на останньому місці президентської гонки.
До слова, для прикладу у Кропивницькому за Романа Насірова проголосували лише троє людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто переміг на виборах у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Нагадаємо, екс-голову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування "газової справи" екс-депутата Олександра Онищенка, проте через два тижні відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.
Довідка:
Насірова обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.
31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення поновити Насірова на цій посаді. Кабмін оскаржив це рішення.
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