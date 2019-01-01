У Луцьку 10 людей проголосували за Насірова

У Луцьку десятеро людей віддали свої голоси за екс-голову фіскальної служби Романа Насірова під час виборів Президента України учора, 31 березня.Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.Згідно з даними опрацьованих протоколів, в Україні Насіров набрав 0,01% (1840 голосів) та перебуває на останньому місці президентської гонки.До слова, для прикладу у Кропивницькому за Романа Насірова проголосували лише троє людей.Нагадаємо, екс-голову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування "газової справи" екс-депутата, проте через два тижні відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.Насірова обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення поновити Насірова на цій посаді. Кабмін оскаржив це рішення.